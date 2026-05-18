Jedini roditeljski savjeti koji su vam potrebni

Stotine stručnjaka su saglasne: sve se svodi na ovo!

Pustite djecu da "padnu"

Da bi naučili da budu nezavisni, djeca moraju povremeno i da padnu (i bukvalno i figurativno), bez vaše pomoći.

"Većina roditelja zna šta su njihova djeca sposobna, ali ipak 'uskaču' da im olakšaju stvari i urade nešto umjesto njih", kaže autorka knjige o roditeljstvu Šeri Noga.

Ona savjetuje da uvek imate na umu da su dugoročni efekti – recimo, tinejdžer koji zna sam da opegla stvari - važniji od trenutnih neprijatnosti.

"Prije nego što pritrčite da pomognete, zapitajte se da li je vaše dijete stvarno u opasnosti. Zatim, zapitajte se da li vaše dijete ima odgovarajuće vještine koje su mu potrebne da savlada neki zadatak", savjetuje Nora, dodajući da se to odnosi na sve. Ukoliko smatrate da dijete ima vještine, odmaknite se i gledajte šta radi, a ako nema potrebne vještine, pomozite mu da ih stekne.

Tri pravila za domaći zadatak

Domaći zadaci često zadaju muke i roditeljima i djeci, a profesor društvenih nauka Ted Tedorou savjetuje da "prvo pojedete žabu".

"Prvo uradite najtežu stvar", to je prvo njegovo pravilo, a zatim: "Odmaknite im telefon. Ne moraju da drže telefon pored sebe barem dok rade domaći zadatak".

Pravilo broj tri: "Čim završi sve zadatke, neka dijete spakuje knjige za sutrašnji dan i ostavi ranac na svoje mjesto. Ovo je jednostavan proces od tri koraka, pravila, koja djeca lako mogu da usvoje, pa nećete morati da zvocate".

Zapamtite ove četiri riječi

Histerija male djece najčešće se dešava zbog nekih od sljedeće četiri stvari: dijete je gladno, uznemireno, usamljeno ili umorno.

Budite strogi kada je riječ o spavanju

Studija objavljena 2013. godine je pokazala da sedmogodišnjaci koji nemaju ustaljeno vrijeme odlaska na spavanje češće imaju probleme sa ponašanjem, nego oni koji imaju ustaljene navike spavanja.

Što duže vremena prolazi da djeca nemaju striktno određeno vreme za odlazak u krevet, sve je gore, tvrdi psiholog Heder Tejlor, savjetujući da budete vrlo strogi kada je o tome riječ.

Pustite ih da čitaju šta žele

Djeca koja čitaju zarad svog zadovoljstva od toga imaju višestruke koristi, uključujući i to da lakše savladaju jezik, a bolji su i u matematici, pokazalo je novo istraživanje.

Nemojte da forsirate djecu da čitaju ono što vi želite, pustite ih da sami izaberu jer će tako lakše zavoljeti čitanje i to će im postati navika, savjetuje profesorka engleskog jezika Meri Leonard.

Ne plaćajte im da čiste svoje sobe

Sve više roditelja na ovaj način pokušava da privoli djecu da očiste svoju sobu ili sobe, ali ne bi trebalo.

"Ako im date nešto novca da raspreme krevet, onda će vas, kada ih pošaljete u prodavnicu, pitate koliko ćete im platiti za to. Zašto bi radili nešto za džabe kada možete da im platite?", pita stručnjak za roditeljstvo Elison Šafer.

Budite im primjer

Želite samouvjerenu djecu? Pokažite im kako to da budu!

"Većina odraslih ne žele da idu u bioskop sami jer ih je sramota da sjede sami. Uradite to, pa onda popričajte sa djecom o tome", savjetuje autor knjiga za roditelje Dejvid Elin.

Slično tome, ako djeca vide da se smijete jer ste, recimo, cijelog dana išli okolo u majici okrenutoj naopako, i da vas nije sramota toga (kao što bi većinu bilo), i oni će imati sličan stav prema takvim stvarima.

Obratite posebnu pažnju u ovom uzrastu

Otprilike kada napune 14 godina, djeca ne žele više da slijede ponašanje drugih, već da svima dokažu da misle svojom glavom, kažu psiholozi. Savjetuju da u tom periodu budno motrite na ponašanje djeteta, ali i da pokušavate često da razgovarate sa djetetom o tome sa kime se druži – to će vam pomoći da znate šta se dešava i da mu ponudite podršku ako zatreba.

Suočite ih sa strahovima

Ako se vaše dijete plaši psa, recimo, nemojte da ga odvedete na drugu stranu ulice čim pas naiđe. Demistifikujte strah, savjetuju stručnjaci.

"Slatka kuca! Hajde da popričamo sa vlasnikom i pitamo možemo li da pomazimo psa, da vidiš kako mu je mekano krzno", predlaže pedijatar Roj Benarok da kažete djetetu.

Ako je riječ o nekim drugim stvarima, poput primanja vakcine, recimo, budite saosjećajni, ali ne previše emotivni.

"Biće u redu, potrajaće samo nekoliko sekundi. Znam da boli", predlaže riječi saosjećanja pedijatar.

Da utišate malu djecu...

Kada želite da utišate malu djecu, snizite ton svog glasa, umjesto da vičete. To će djecu naterati da se fokusiraju na vas.

Brinite o sebi

Jako je važno da brinete o sebi, ako želite da budete dobar i posvećen roditelj. Roditeljima je potreban san, odmor, hrana i malo zabave, da bi imali snage za sve što ih očekuje sa djecom, piše Alo

"Ljudi osjećaju grižu savjesti što mnogo rade, pa sve svoje slobodno vrijeme žele da posvete djeci. Ali, rizikujete da se time potpuno iscrpite emocionalno i na svaki drugi način", smatra dječji psihijatar Fred Stoker.

Dovoljno je da odvojite za sebe 15 minuta za tuširanje nakon dolaska s posla, na primjer, dvadesetak minuta uveče da čitate ili radite bilo šta što vas opušta i u čemu uživate.