Radoslav odveo na DNK analizu četvoro djece - život mu se srušio

Radoslav je preko DNK testa saznao bolnu istinu o ženi Lidiji i djeci za koju je mislio da su njegova.

Godine 2008, četrdesetdevetogodišnji stanovnik Perma Radoslav Rusinov, prolazio je kroz težak razvod. Radio je kao taksista, posjedovao mali vozni park i, uprkos svemu, očajnički je želio novu, ozbiljnu vezu.

"Jednog dana sam razgovarao sa kolegama vozačima i zamolio ih da me upoznaju sa nekom mršavom djevojkom. Jedan od njih mi je dao broj svoje stalne klijentkinje; i ona se upravo razvela od muža, a njen sin Nikita imao je dvije godine. Pozvao sam je da izađemo, poljubio je na rastanku i rekao: ‘Želim porodicu i djecu. Ako si zainteresovana, pozovi me!’", započeo je svoju priču.

Kako je kasnije i sam priznao, zaljubio se bez zadrške, gotovo istog trenutka kada ju je ugledao.

"Kada sam prvi put vidio Lidiju, srce mi je zaigralo. Ogromne plave oči, vitka, nježna. Pokušavali su da me odgovore, govorili: ‘Zašto da se mučiš sa ženom koja je 18 godina mlađa?’ Ali šta sam mogao ako sam se zaljubio?", rekao je Radoslav.

Lidija, koja je tada imala oko dvadeset godina, javila se nedjelju dana kasnije i pristala da pokušaju da zajedno izgrade zajednički život.

"Sve je među nama bilo lijepo i prijateljski", prisjetio se.

Porodični san

Radoslav je doveo svoju mladu suprugu u staru kuću svoje bake i ubrzo započeo gradnju nove, prostrane kuće pored nje. Sanjao je o velikoj porodici i ulagao je sve svoje snage da taj san postane stvarnost.

"Imali smo dobar odnos, pun razumijevanja i sklada", prisjećao se.

"Lida je voljela ples, pa smo zajedno izlazili, išli u klubove, družili se. Kako sam mogao da joj to uskratim? Bila je mlada i puna energije", nastavio je ispovijest.

Do 2011. godine kuća je bila završena, a iste godine rođen je njihov prvi sin, Petar. Tri godine kasnije stigla je kćerka Nastja, a potom i drugi sin, Radoslav.

"Desilo se da sam im svima unaprijed birao imena", govorio je.

"Nastju sam nazvao po baki, a kada smo čekali najmlađeg sina, odlučio sam da nosi moje ime. Tada sam bio istinski srećan — velika kuća, dječji smijeh, stalne obaveze, ali one lijepe, porodične", pričao je.

U međuvremenu se zaposlio u gradskoj administraciji Perma, u sektoru za održavanje puteva. Slobodnog vremena gotovo da nisu imali: zajedno su putovali, boravili u prirodi, bavili se sportom. Čak su kupili i veći automobil, jer stari više nije mogao da primi cijelu porodicu.

Poziv koji mijenja sve

Jedan običan jesenji dan 2018. godine preokrenuo je njegov život. Na mobilni telefon stigao je poziv sa nepoznatog broja.

"Želim da znaš da tvoja žena spava sa mojim mužem!", rekao je ženski glas.

Te večeri izbio je ozbiljan sukob u kući. Radoslav je zahtijevao objašnjenje.

"Pitao sam: ‘Da li je to istina, Lida? I čija su to djeca?’ Ona je plakala i govorila da su to samo zlonamjerne priče. I ja sam joj povjerovao. Imali smo četvoro djece, a najmlađi je imao jedva godinu i po", rekao je Radoslav.

Ipak, sumnja se uvukla i nije ga napuštala. Počeo je da primjećuje stvari koje ranije nije.

"Dešavalo se da iznenada ode od kuće, sjedne u auto koji je čeka i nestane na nekoliko dana. Govorila je da ide kod sestre. A ja sam sve više ostajao sa djecom i pitao se — zašto su toliko drugačija od mene?".

Istina koja razara

Nekoliko mjeseci kasnije, Lidija mu je saopštila da je ponovo trudna.

"Pitao sam je čije je dijete, a ona se naljutila i rekla da je moje, kao i sva ostala. Dugo smo birali ime, dok nisam ugledao knjigu Marka Tvena. Tako smo odlučili da se zove Marko".

Kada je prvi put vidio novorođenče, sumnje su se vratile sa još većom snagom.

"Tada mi je puklo strpljenje. Okupio sam svu djecu i odveo ih na DNK test. Potrošio sam skoro dvije plate. Kada su stigli rezultati — svijet mi se srušio", rekao je on.

Rezultati su pokazali da najstariji sin, kćerka i novorođeni Marko nisu njegova biološka dkeca. Samo kod sina Radoslava potvrđena je očinska veza.

"Godinama sam bio varan", rekao je i dodao:

"Živjela je dvostruki život. Imala je drugog muškarca još prije nego što smo se upoznali i nikada ga nije napustila. Rađala je njegovu djecu, a meni govorila da su moja. Volio sam ih kao svoje. Kako to čovjek da oprosti?".

Teška odluka

Podnio je zahtjev za razvod i rekao supruzi da ode kod čovjeka kojeg voli.

"Bilo je suza, prijetnji i molbi, ali odluka je bila donijeta. Djeca treba da budu sa svojim biološkim ocem, a ona sa čovjekom kojeg voli. Ne možeš promijeniti nečiju prirodu", kaže prevareni muškarac.

Djeci je otvoreno rekao istinu:

"Djeco, ja sam otac vašeg brata. Vi imate drugog oca i upoznaćete ga".

Lidija je otišla sa troje djece, dok je Radoslav ostao sa svojim sinom. Kasnije mu se pridružio i Nikita, njen sin iz prvog braka, koji nije imao gdje da ode.

Novi život

Godine su prolazile. Radoslav je ostao sa dvojicom dječaka i nastavio život bez osvrtanja.

"Nikita je sam odlučio da ostane sa mnom. Danas ima 18 godina, bavi se sportom i planira vojsku. Radoslav ide u školu, trenira hokej. Sve radimo zajedno", ispričao je.

Na prošlost gleda bez gorčine:

"Sudbina mi je dala djecu i ja ih odgajam. To je najvažnije. Sve sam riješio sam, bez advokata, i ponosan sam na to".

Sa bivšom suprugom više nema kontakt.

Pogled unaprijed

Danas, sa 55 godina, Radoslav priznaje da nije pronašao novu partnerku:

"Avanture me ne zanimaju. A pronaći pravu osobu danas je teško", kaže Radoslav.

Ipak, nije izgubio smisao za humor:

"Ponekad se pogledam u ogledalo, vidim da sam još tu — i odmah mi bude lakše. Ako se ponovo zaljubim, biću srećan".

Njegova priča ostaje svjedočanstvo o izdaji, ali i o snazi da se, uprkos svemu, nastavi dalje — dostojanstveno i bez odustajanja.

(Stil)