Maloljetnici na motociklu se "zakucali" u autobus kod Novog Pazara

Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 21.45 časova u naselju Selakovac, u blizini pumpe Dragolovčanin, u kojoj su povrijeđena dva maloljetna dječaka, a na mrežama se pojavio jeziv snimak samog incidenta.

Na snimku se vidi kako motocikl, kojim je upravljao maloletni D. A. (17), dok se na mjestu suvozača nalazio njegov vršnjak L. Z. (17), ostvaruje kontakt sa autobusom.

Od udara motocikl je završio uz zadnji dio autobusa, pri čemu je jedan od mladića pao na kolovoz i ostao da leži, dok je drugi uspio da odšepa do trotoara gdje se srušio.

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Oba mladića zadobila su povrede i hitno su prevezena u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Prema prvim dostupnim informacijama, njihovi životi nisu ugroženi, ali stepen njihovih povreda nije poznat.

Kako se nezvanično saznaje, jedan od mogućih uzroka nezgode mogla bi biti neprilagođena brzina kretanja motocikla uslovima na putu. Takođe, prema prvim informacijama, a i kako se na snimku može vidjeti, maloljetnici u trenutku sudara nisu nosili zaštitne kacige.

Na mjestu nesreće uviđaj je obavila saobraćajna policija, dok je motocikl privremeno oduzet kako bi bio podvrgnut potrebnim vještačenjima u okviru istrage koja će utvrditi sve okolnosti ovog događaja, prenosi Sandžak Lajv.