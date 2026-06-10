Glovo napušta tržište BiH!

Glovo potvrđuje da će poslovanje u Bosni i Hercegovini biti ugašeno do 10. augusta 2026. godine, navodi se u saopštenju marketinške agencije Pres Via Media.

U saopštenju se navodi da ova odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva kompanije Glovo na tržištima kako bi se napori i investicije usmjerili prema ključnim tržištima s visokim potencijalom rasta.

"Time će Glovo moći bolje služiti milionima korisnika širom svijeta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju. Iskreno zahvaljujemo svim našim zaposlenicima na njihovom izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom godina te smo posvećeni tome da zaposlenicima na koje će ova odluka uticati pružimo podršku kroz ovaj tranzicijski period uz najveću moguću pažnju i poštovanje", navodi se u saopštenju.

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Dodali su da takođe žele istaći važnost lokalnog ekosistema u Bosni i Hercegovini.

"Nadalje, želimo pružiti apsolutno uvjerenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje finansijske i zakonske obaveze", navodi se u saopštenju.