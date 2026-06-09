Spašava li vlada FBiH Željezaru ili kupuje vrijeme do izbora?

Usvojen je, ali još nije konačan. Riječ je o posebnom, tkzv. ,,lex specialis'' zakonu. Ovakvi zakoni nikada se ne nalaze u redovnoj Parlamentarnoj proceduri. Namjera mu je da odgodi stečaj, postavi prinudnu Upravu od strane Vlade FBiH i reorganizue rad zeničke Željezare. Negativna je ovo stvar za ekonomiju.

Pitanje je hoće li uopšte i kakve benefite donijeti BiH, kaže prvi čovjek Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku ⁠Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Nije to jedina sporna tačka ovog zakona. Sporno je i nejasno ko će i kako obezbijediti minimalno 130 miliona maraka kako bi se pokrenula proizvodnja. Uzimajući u obzir da to nije mogao da obezbijedi privatni kapital.

,,On što je meni čudno i što sam ranije komentarisao jeste činjenica da se na kraju ovog zakona nema fiskalne efekte po FBiH. Šta to znači? Da FBiH donosi ovakav zakon, a nema obezbijeđena finansijska sredstva da podigne Željezaru Zenica’’, rekao je Admir Čavalić, predsjedavajući Odbora za ekonomsku politiku i finansije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Nije ovo najbolje rješenje, stav je i federalni ministar trgovine. Velikim dijelom razlog tome je CBAM i uvođenje kvota na uvoz čelika.

,,Naravno da ovaj zakon nije najbolje rješenje. Ali, jeste nekakvo. Moramo pronaći neki način koji će pomiriti sve strane'', rekao je Amir Hasičević, ministar trgovine u Vladi FBiH

Sve je to kupovina vremena. Vlada Federacije BiH prebacila je vruć krompir na Parlament, svoj nerad, kaže Adnan Efendić. Nije mu jasno na koji način je Vlada FBiH planirala pokrenuti proizvodnju kada nemaju energente. Nisu predvidjeli rebalans budžeta i finansijska sredstva.

,,Ja sam na Parlamentu iskazao svoju bojaznost da će Vlada nešto pokrenuti, pogotovo ako znamo da ova ista Vlada nije u stanju izgraditi 150 m pruge u Jablanici, a da oni pokrenu proizvodnju u Željezari.. Kada postavimo pitanje kojim sredstvima, e tu nema odgovora. Dakle nisu planirali sredstva, nema plana. Tražimo plan, imate li plan kako ćete pokrenuti restruktuirnje? Nema plana’’, rekao je Adnan Efendić, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Ne nasjedajte na priču o brizi za radnike. Evo nema veze sa radnicima. Svaki glas za ovaj zakon je glas za političku kampanju. Ne za radna mjesta. Ovo je otimačina privatne imovine, koja će kao rezultat dovesti Federaciju BiH do još većeg kreditnog ropstva, stav je Željezare. Kažu i da se ne može se oživjeti nešto što se godinama uništavalo.

,,Posebno skrećemo pažnju da Vlada FBiH ni na jedan način nije odgovorila niti se osvrnula na ponudu većinskog vlasnika da se, uz povlačenje zakona iz parlamentarne procedure od strane Vlade FBiH, većinski vlasnik obaveže na investicije od 450 miliona maraka u Novu Željezaru, te stvaranje 3500 radnih mjesta što nam ukazuje da Vlada FBiH i nije zainteresovana za investicije i radna mjesta jer ti efekti nastaju nakon oktobarskih izbora", navode iz Željezare.

U pitanju je loša procjena Vlade FBiH jer većinski vlasnik neće raditi na vlastitu štetu ni pod kojim okolnostima, potvrdili su za ATV iz zeničke Željezare. Očekivani odštetni zahtjev većinskog vlasnika prema FBiH će iznositi preko pola milijarde maraka. Iz Vlade FBiH i resornog ministarstva na naše upite nismo dobili odgovore.