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Ustavni sud dao ocjene akata OHR-a

Autor:

ATV
08.06.2026 13:43

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Уставни суд Републике Српске
Foto: ATV

Ustavni sud Republike Srpske usvojio je danas dokument u kojem je je dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika (OHR) u BiH, te akata drugih institucija koji imaju reperkusije na ustavnopravni okvir Republike Srpske i BiH.

Iz ovog suda je saopšteno da će o donesenom obavještenju i njegovom sadržaju u skladu sa Ustavom, biti upoznati najviši ustavni organi Republike Srpske, a dokument će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske".

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Ustavni sud Republike Srpske podsjeća da je u prethodnim obavještenjima već ukazivao na neke pojave u praksi Ustavnog suda BiH koje su značajne za funkcionisanje pravnog poretka Republike Srpske i BiH, kao i za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

U saopštenju se navodi i da je Ustavni sud Republike Srpske danas raspravljao i odlučivao o pojedinim administrativnim pitanjima koja su od značaja za njegovo redovno funkcionisanje.

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Tagovi :

Ustavni sud Republike Srpske

OHR

visoki predstavnik

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