Logo
Large banner

Jovanović: Vašington više nije saglasan sa ulogom Njemačke u BiH

Autor:

ATV
06.06.2026 11:48

Komentari:

0
Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Foto: Screenshot/X/OHR_BiH

Bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović izjavio je Srni da se Njemačka preigrala u aroganciji i višedecenijskoj ulozi upravljača BiH, što je iziritiralo i Vašington, a vidjelo se i na sjednici Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ u Sarajevu, gdje nije postignuta saglasnost o novom visokom predstavniku.

"Vašington je i pre ovoga pokazao da nije saglasan sa načinom na koji Nemačka nastupa preko Kristijana Šmita u BiH i došao je trenutak kada postoji neki konsenzus i u Savjetu bezbednosti da je ta institucija pretvorena u svoju suprotnost i da je postala kočnica i izvor destabilizacije umesto normalizacije odnosa u BiH", rekao je Jovanović.

On smatra da je institucija visokog predstavnika u BiH od početka bila nakalemljena i anahrona, kao i da su svi koji su ukazivali na njenu anahronost i kontraproduktivnost, konačno dobili satisfakciju, a posebno rukovodstvo Republike Srpske.

Podsjetio je da je rukovodstvo Srpske sve vrijeme ukazivalo koliko je to štetno i neprihvatljivo, koliko je visoki predstavnik pretvoren u faktor proizvodnje problema i destabilizacije, a ne faktor Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Jovanović je ocijenio da će novi visoki predstavnik vjerovatno biti izabran, ali da neće moći da se ponaša kao njegovi prethodnici niti zloupotrebljavati ni bonska ovlaštenja, ni geopolitičke interese zemlje iz koje dolazi.

Smatra da će mu osnovni zadatak biti da je to posljednji visoki predstavnik kako bi se lokalni akteri pripremili za mirnu tranziciju ka normalizaciji.

"Mislim da i globalni odnosi idu u tom pravcu i da konačno stvari moraju doći na svoje mesto i ono što je predviđeno Dejtonom", rekao je on.

Jovanović je ocijenio da onim faktorima koji su navikli da uže interese i neprihvatljive unitarističke koncepte realizuju preko visokog predstavnika, neće biti jednostavno ni lako da prihvate da od unitarizma u BiH nema ništa i da politika neprekidnog oduzimanja ovlaštenja od Republike Srpske mora biti revidirana.

"Ono što je teže, ali od čega nikako ne treba odustati, jeste zahtev da se sva nezakonita i antidejtonskim putem oduzeta ovlaštenja od Republika Srpske vrate u ustavne okvire i u odredbe Dejtona i onda da se paralelno radi na tome da institucije predviđene dejtonskim i ustavima entiteta profunkcionišu u punom kapacitetu", istakao je on.

Jovanović je ponovio da je institucija visokog predstavnika od početka bila necivilizacijsko rješenje koje nije u skladu sa demokratijom nego autokratijom, sa ograničavanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a da je to posebno kulminiralo donošenjem takozvanih bonskih ovlaštenja.

"Lično znam da Nemačka nikada nije bila zadovoljna kako je tretirana u Dejtonu i oni govore da EU tamo nije imala dovoljno priznatu ulogu i da su je Amerikanci držali po strani", naveo je Jovanović.

On je dodao da je Njemačka čekala trenutak i da se to desilo 1997. godine, kada su održali sjednicu za primjenu mira u Bonu i pedantno donijeli dokument u kome je detaljno razrađen koncept da BiH nije samostalna i da njoj treba tutor.

Prema njegovim riječima, Njemačka je donošenje bonskih ovlaštenja doživjela kao satisfakciju i preuzela dominaciju, ali je Amerikancima u međuvremenu postalo jasno koliko je sve to nelogično, kontraproduktivno i koliko je daleko otišao proces pretvaranja visokog predstavnika u polugu za promociju geopolitičkih interesa Berlina.

Ocijenio je da se na primjeru Šmita pokazalo da se Njemačka ponaša kao nadređena i kao sila koja upravlja jednim delom Balkana.

"To je konačno shvaćeno u Vašingtonu, koji je to protumačio kao neuvažavanje američkih, geopolitičkih interesa u ovom delu Evrope, koji je za Ameriku i te kako važan", istakao je Jovanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PIK BiH

OHR

Njemačka

Vašington

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Радован Ковачевић

BiH

"Vrhunac licemjerja je kada EU kaže da BiH sa OHR-om ne može u EU, a istovremeno traži ostanak OHR-a"

4 h

2
Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.

BiH

''PIK je propao''

17 h

0
Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Podržavamo napore američke administracije usmjerene ka reafirmaciji suvereniteta BiH

17 h

0
Након ЦИК-а и Суд БиХ ''ударио шамар'' Рами Исаку

BiH

Nakon CIK-a i Sud BiH ''udario šamar'' Rami Isaku

19 h

0

  • Najnovije

11

58

Zastrašujuća poruka: Iran zaprijetio haosom bez presedana, ovo bi mogle biti mete

11

48

Jovanović: Vašington više nije saglasan sa ulogom Njemačke u BiH

11

29

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Edina Avdića

11

13

Vatrogasci na terenu: U Banjaluci izgorio automobil

11

04

Agrar: Poljoprivredne aktuelnosti iz ratarstva, pčelarstva i domaćih proizvoda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner