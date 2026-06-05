Nakon CIK-a i Sud BiH ''udario šamar'' Rami Isaku

Sud BiH potvrdio je odluku CIK-a protiv stranke Snaga naroda. Stranka Rame Isaka ne može učestvovati na izborima za Parlament BiH.

Razlog je što je za ovjeru navodno dostavila stotine krivotvorenih potpisa. Navodi se da su korišteni lični podaci građana bez njihovog odobrenja.

Predmet je dostavljen Tužilaštvu BiH radi eventualne istrage.

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CIK je stranci dao priliku da ispravi nepravilnosti, ali novi validni potpisi nisu dostavljeni. Isakova stranka se žalila, ali je Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo žalbu.

Stranka ipak može učestvovati na kantonalnim izborima i izborima za Parlament FBiH, jer za te nivoe nije morala prikupljati potpise.