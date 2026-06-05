Poznat identitet mladića stradalog u sudaru s kombijem

Autor:ATV
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća koja se danas dogodila na magistralnom putu M-5 u mjestu Brnjaci kod Kiseljaka odnijela je život 22-godišnjeg Stefana Komšića, mladića kojeg su prijatelji i poznanici opisivali kao velikog zaljubljenika u motocikle.
Prema informacijama iz policije, nesreća se dogodila oko 11 sati, a u njoj su učestvovali kombi marke Ford Transit kojim je upravljao R.V. (1976.) iz Kiseljaka i motocikl Honda kojim je upravljao Stefan Komšić (2004.) iz Kiseljaka, piše "Crna-Hronika".
Svijet
Mađarska obustavlja radne vize za tri zemlje
Nažalost, mladi motociklista je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće.
Vijest o njegovoj smrti potresla je Kiseljak, gdje je Stefan bio poznat kao vrijedan i nasmijan mladić. Radio je kao konobar u jednom ugostiteljskom objektu, a slobodno vrijeme najradije je provodio na svom motociklu, koji je predstavljao njegovu veliku ljubav i strast.
Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, uviđaj na mjestu nesreće obavljaju službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Kiseljak, koji utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.
Zdravlje
U ponedjeljak počinje Petrovski post: Evo do kad traje i koja su pravila
Zbog nesreće saobraćaj na magistralnom putu M-5 u mjestu Brnjaci odvijao se otežano, jednom saobraćajnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Porodica
2 h0
Hronika
2 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
18
08
18
03
18
01
17
53
17
51
Trenutno na programu