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Poznat identitet mladića stradalog u sudaru s kombijem

Autor:

ATV
05.06.2026 16:46

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Teška saobraćajna nesreća koja se danas dogodila na magistralnom putu M-5 u mjestu Brnjaci kod Kiseljaka odnijela je život 22-godišnjeg Stefana Komšića, mladića kojeg su prijatelji i poznanici opisivali kao velikog zaljubljenika u motocikle.

Prema informacijama iz policije, nesreća se dogodila oko 11 sati, a u njoj su učestvovali kombi marke Ford Transit kojim je upravljao R.V. (1976.) iz Kiseljaka i motocikl Honda kojim je upravljao Stefan Komšić (2004.) iz Kiseljaka, piše "Crna-Hronika".

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Nažalost, mladi motociklista je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće.

Vijest o njegovoj smrti potresla je Kiseljak, gdje je Stefan bio poznat kao vrijedan i nasmijan mladić. Radio je kao konobar u jednom ugostiteljskom objektu, a slobodno vrijeme najradije je provodio na svom motociklu, koji je predstavljao njegovu veliku ljubav i strast.

Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, uviđaj na mjestu nesreće obavljaju službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Kiseljak, koji utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

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Zbog nesreće saobraćaj na magistralnom putu M-5 u mjestu Brnjaci odvijao se otežano, jednom saobraćajnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Kiseljak

udes

tragedija

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