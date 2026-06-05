Putin: Otvoreni smo za saradnju sa svima

Autor:ATV
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Predsjednik Rusije, Vladimir Putin poručio je danas da je ta zemlja otvorena za saradnju sa svima koji su za to zainteresovani.
"Svijet trenutno prolazi kroz veliku strukturnu transformaciju. Pritisak na Rusiju ostaje, ali je razvila nova partnerstva", rekao je Putin u obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
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Putin na plenarnoj sjednici, prisustvuje i delegacija Srpske
Putin je pozdravio predstavnike više od 130 zemalja koji učestvuju na Forumu, prenosi RIA Novosti.
"Rusija i Sankt Peterburg ponovo ugošćuju rukovodioce vodećih kompanija, biznismene i stručnjake iz više od 130 zemalja kako bi razvili poslovne kontakte i uspostavili nove veze", rekao je Putin.
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Plenarodnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu prisustvuje i delegacija Republike Srpske.
(SRNA)
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