Logo
Large banner

Putin: Otvoreni smo za saradnju sa svima

Autor:

ATV
05.06.2026 15:58

Komentari:

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool Photo

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin poručio je danas da je ta zemlja otvorena za saradnju sa svima koji su za to zainteresovani.

"Svijet trenutno prolazi kroz veliku strukturnu transformaciju. Pritisak na Rusiju ostaje, ali je razvila nova partnerstva", rekao je Putin u obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Путин на Форуму у Санкт Петербургу

Svijet

Putin na plenarnoj sjednici, prisustvuje i delegacija Srpske

Putin je pozdravio predstavnike više od 130 zemalja koji učestvuju na Forumu, prenosi RIA Novosti.

"Rusija i Sankt Peterburg ponovo ugošćuju rukovodioce vodećih kompanija, biznismene i stručnjake iz više od 130 zemalja kako bi razvili poslovne kontakte i uspostavili nove veze", rekao je Putin.

Марко Ромић

BiH

Romić: Za razliku od evropske birokratije Vašington prepoznaje činjenice na terenu

Plenarodnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu prisustvuje i delegacija Republike Srpske.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Ekonomski forum Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић

Ekonomija

Minić: Odlična vijest za Srpsku iz Rusije

2 h

0
Жена се саплела о змију у кући

Svijet

Žena se saplela o čudovišnu zmiju usred kuće

2 h

0
Огласила се Управа за ваздухопловство: Повријеђени трогодишњак превезен на Институт у Београд

Hronika

Oglasila se Uprava za vazduhoplovstvo: Povrijeđeni trogodišnjak prevezen na Institut u Beograd

2 h

0
Фонд објавио важне вијести за дијализне пацијенте у Српској

Zdravlje

Fond objavio važne vijesti za dijalizne pacijente u Srpskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Путин на Форуму у Санкт Петербургу

Svijet

Putin na plenarnoj sjednici, prisustvuje i delegacija Srpske

2 h

0
Жена се саплела о змију у кући

Svijet

Žena se saplela o čudovišnu zmiju usred kuće

2 h

0
На овој фотографији снимљеној са видеа који је обезбедио OBSERVATOR ANTENA 1, види се експлозија морског дрона у луци Констанца, Румунија, у петак, 5. јуна 2026. године.

Svijet

Rumunske vlasti evakuisale dio obale zbog dronova

3 h

0
Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

Svijet

Prvi put u istoriji Vatikana žena na čelu institucije

8 h

0

  • Najnovije

18

08

Dijelovi svud po putu, saobraćaj blokiran: Još jedan težak udes na putevima Srpske

18

03

Srpkinja u finalu Rolan Garosa

18

01

Upao u prodavnice i ukrao više od 14.000 evra: Uhapšen razbojnik u Beogradu

17

53

Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

17

51

Fico predložio da Albanija, Srbija i Crna Gora istovremeno budu primljene u EU

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner