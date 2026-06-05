Minić: Odlična vijest za Srpsku iz Rusije

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da produžetak povlaštenih cijena ruskog gasa za Srpsku znači veću energetsku sigurnost i podršku građanima i privredi, te zahvalio predsjedniku Miloradu Dodiku na još jednom važnom dogovoru za Srpsku.

"Odlična vijest iz Sankt Peterburga! Produžetak povlašćenih cijena gasa za Republiku Srpsku znači veću energetsku sigurnost i podršku našim građanima i privredi. Hvala predsjedniku Dodiku na još jednom važnom dogovoru za Srpsku. Odgovorna politika je ostvarivanje benefita za svoje građane", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je na sastanku sa rukovodstvom kompanije "Gasprom" u Sankt Peterburgu dogovorio da Republika Srpska i dalje dobija gas po povlaštenim cijenama.