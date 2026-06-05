Minić: Odlična vijest za Srpsku iz Rusije

Autor:ATV
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Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da produžetak povlaštenih cijena ruskog gasa za Srpsku znači veću energetsku sigurnost i podršku građanima i privredi, te zahvalio predsjedniku Miloradu Dodiku na još jednom važnom dogovoru za Srpsku.
"Odlična vijest iz Sankt Peterburga! Produžetak povlašćenih cijena gasa za Republiku Srpsku znači veću energetsku sigurnost i podršku našim građanima i privredi. Hvala predsjedniku Dodiku na još jednom važnom dogovoru za Srpsku. Odgovorna politika je ostvarivanje benefita za svoje građane", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je na sastanku sa rukovodstvom kompanije "Gasprom" u Sankt Peterburgu dogovorio da Republika Srpska i dalje dobija gas po povlaštenim cijenama.
Odlična vijest iz Sankt Peterburga! Produžetak povlašćenih cijena gasa za Republiku Srpsku znači veću energetsku sigurnost i podršku našim građanima i privredi. Hvala predsjedniku Dodiku na još jednom važnom dogovoru za Srpsku. Odgovorna politika je ostvarivanje benefita za svoje…— Savo Minić (@minic_savo) June 5, 2026
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