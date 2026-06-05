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Savo Minić i Zora Vidović razgovarali sa predstavnicima MMF-a

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ATV
05.06.2026 11:30

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Саво Минић и Зора Видовић разговарали са представницима ММФ-а
Foto: Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa ministrom finansija Zorom Vidović, razgovarao je danas u Banjaluci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, u okviru redovnih, godišnjih konsultacija sa MMF-om.

Tokom sastanka, Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da nas u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući i masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture.

Kako je istaknuto, kroz javne projekte biće investirano 600 miliona KM, dok ukupan, očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj dostiže 6,6 milijardi KM.

S druge strane, predstavnici MMF-a, na čelu sa šefom Misije Davidom Amalglobelijem, iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku, sa posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu globalnih izazova sa kojim se suočavamo, a posebno rastom cijena energenata.

Takođe, razgovarano je o reformskim mjerama koje će biti preduzete u narednom periodu, usmjerenim u pravcu jačanja konkurentnosti privrede i kreiranja povoljnog poslovnog okruženja.

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Tagovi :

Savo Minić

MMF

Vlada Republike Srpske

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