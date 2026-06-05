Savo Minić i Zora Vidović razgovarali sa predstavnicima MMF-a

Autor:ATV
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa ministrom finansija Zorom Vidović, razgovarao je danas u Banjaluci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, u okviru redovnih, godišnjih konsultacija sa MMF-om.
Tokom sastanka, Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da nas u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući i masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture.
Kako je istaknuto, kroz javne projekte biće investirano 600 miliona KM, dok ukupan, očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj dostiže 6,6 milijardi KM.
S druge strane, predstavnici MMF-a, na čelu sa šefom Misije Davidom Amalglobelijem, iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku, sa posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu globalnih izazova sa kojim se suočavamo, a posebno rastom cijena energenata.
Takođe, razgovarano je o reformskim mjerama koje će biti preduzete u narednom periodu, usmjerenim u pravcu jačanja konkurentnosti privrede i kreiranja povoljnog poslovnog okruženja.
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