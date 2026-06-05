Komšije o tragediji u Banjaluci: "Taj prizor me je šokirao"

U požaru koji se desio danas u porodičnoj kući u Banjaluci jedno dijete je stradalo, a drugo je zadobilo teške povrede i prevezeno je na UKC Republike Srpske, potvrđeno je iz banjalučke policije.

Komšije za ATV pričaju da ne znaju kako je došlo do požara i da su za sve saznali tek kada su čuli sirene vatrogasnih vozila.

Hronika Policija o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete stradalo, drugo teško povrijeđeno

"Čula sam sirene i vidjela prvo jedno, a potom i drugo vatrogasno vozilo kako staje pred kuću, u kojoj žive podstanari. Tek tada sam vidjela dim na spratu kuće" priča stanarka Karađorđeve ulice.

Ona kaže da joj nije djelovalo kao veliki požar.

"Došli su policija i Hitna pomoć i tada sam vidjela da iz kuće iznose dijete koje nije davalo znakove života. Taj prizor me je šokirao", kaže ona.

Oglasila se i iz PU Banjaluka

Kako navode iz policije, jutros u 10,30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara.

"Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji su potvrdili navode prijave.

Hronika Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru!

Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dijete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se na ukazivanju ljekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", navode iz Policijske uprave Banjaluka.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će izaći na lice mjesta, te slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji.