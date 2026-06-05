"Mućke" oko vozačkih dozvola: Uhapšeni u akciji "Kandidat" sprovedeni u Tužilaštvo

Autor:ATV
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Tri osobe koje su uhapšene u akciji "Kandidat" sprovedene su u Republičko javno tužilaštvo.
Podsjećamo, u akciji ”Kandidat” uhapšena su tri člana Komisije za polaganje vozačkih ispita iz Doboja, a među njima je predsjednik komisije Miloš Radonjić, inače direktor ”Gradske toplane” u Doboju.
Kako nezvanično saznajemo, osim Radonjića, uhapšeni su i Zoran Todorović, sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita i Zoran Ilić, vlasnik auto-škole "Zoka", u Doboju.
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Akciju su sproveli policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srpske.
Kako nezvanično saznajemo akcija je mjesecima pripremana, a osumnjičeni su praktično uhvaćeni na djelu nakon što je jedan od kandidata dao novac, u obilježenim novčanicama, kako bi na nezakonit način ispunio uslove za dobijanje vozačke dozvole.
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”Po naredbi Okružnog suda u Doboju u toku su pretresi na više lokacija koja koriste navedena lica, a sve aktivnosti u ovoj višemjesečnoj istrazi koja se odnosi na sprečavanje zloupotreba u vezi sa polaganjem vozačkih ispita se realizuju pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske”, saopštio je MUP Srpske.
Kako navode trojici uhapšenih na teret se stavlja da su počinili krivična djela primanje mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem.
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Podsjetimo, prošle nedjelje u Prijedoru i Novom Gradu je sprovedena slična akcija u kojoj je uhapšeno osam osoba i to vlasnici auto škola i članovi komisija za polaganje vozačkih ispita zbog zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita.
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