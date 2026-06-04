Udes za udesom u Banjaluci - naselje paralisano, Hitna na terenu

U Banjaluci se danas dešava udes za udesom. U veoma kratkom periodu desile su se tri nezgode u kojima ima povrijeđenih osoba.

U banjalučkom naselju Lauš danas oko 15 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća zbog koje je ovo naselje paralisano. Prema svjedočenjima očevidaca, došlo je do direktnog sudara dva automobila, a na licu mjesta nalaze se vozila vatrogasaca, hitna pomoć i policija.

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Udes se dogodio u Karađorđevoj ulici, na dionici između takozvane “Četvrte” i “Kožare”. Kako se vidi na fotografijama sa terena, na kolovozu je došlo do žestokog sudara sivog audija i crnog karavana na kojima je pričinjena ogromna materijalna šteta, a prednji dijelovi vozila su potpuno smrskani.

“Prizor je strašan, automobili su uništeni, a stvorila se nezapamćena i ogromna gužva u koloni. Odjednom su projurila vatrogasna vozila i hitna pomoć pod rotacijama. Saobraćaj je u ovom dijelu naselja u potpunom prekidu i savjetuje se svima da izbjegavaju ovaj pravac”, ispričao je za "BL portal" jedan od šokiranih vozača koji se zatekao u koloni na Laušu.

Ovo je već druga ozbiljnija saobraćajna nesreća koja je danas paralisala glavne saobraćajnice u gradu. Nešto ranije, oko 14 časova, došlo je do udesa i na zapadnom tranzitu, iz pravca Laktaša.

Ta nesreća se dogodila kod firme “Ciak auto”, gdje je takođe došlo do sudara koji je usporio saobraćaj i stvorio velike čepove iz pravca sjevernog ulaza u grad.

Troje povrijeđenih u centru

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći u centru Banjaluke, kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, potvrđeno je za ATV.

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U udesu su učestvovali automobil i motocikl, a na terenu su bile ekipe policije i Hitne pomoći.

Nezgoda se dogodila na raskrsnici kod Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Iz Policijske uprave Banjaluka za ATV je ranije potvrđeno da se nezgoda dogodila i da ima više povrijeđenih osoba.

"U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Nema obustave saobraćaja. Više lica zadobilo je tjelesne povrede", rečeno nam je u policiji.