MUP Srpske pretresao i hapsio: Troje završilo u lisicama

Autor:Stevan Lulić
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Tri osobe iz Doboja uhapšene su danas u akciji "Kandidat", zbog sumnje da su učestvovale u zloupotrebama u vezi sa polaganjem vozačkih ispita.
Akciju realizuju pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Doboj.
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Iz MUP-a Srpske su naveli da, na osnovu Naredbe Okružnog suda u Doboju, vrše pretrese na više lokacija koja koriste uhapšeni.
"Sve aktivnosti u ovoj višemjesečnoj istrazi koja se odnosi na sprečavanje zloupotreba u vezi sa polaganjem vozačkih ispita se realizuju pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske", istakli su u MUP-u Republike Srpske.
Uhapšeni se sumnjiče da su izvršili krivična djela "Primanje mita“, "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ i "Trgovina uticajem“.
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