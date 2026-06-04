MUP Srpske pretresao i hapsio: Troje završilo u lisicama

Tri osobe iz Doboja uhapšene su danas u akciji "Kandidat", zbog sumnje da su učestvovale u zloupotrebama u vezi sa polaganjem vozačkih ispita.

Akciju realizuju pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Doboj.

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Iz MUP-a Srpske su naveli da, na osnovu Naredbe Okružnog suda u Doboju, vrše pretrese na više lokacija koja koriste uhapšeni.

"Sve aktivnosti u ovoj višemjesečnoj istrazi koja se odnosi na sprečavanje zloupotreba u vezi sa polaganjem vozačkih ispita se realizuju pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske", istakli su u MUP-u Republike Srpske.

Uhapšeni se sumnjiče da su izvršili krivična djela "Primanje mita“, "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ i "Trgovina uticajem“.