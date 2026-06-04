Dodik razgovarao sa Rustamom Minihanovom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Sankt Peterburgu sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovom, javio je izvještač Srne.

Dodik je rekao da ga raduje što se ukazala prilika za sastanak i razmjenu mišljenja.

On je naveo i da je počastvovan što delegacija Republike Srpske sa brojnim delegacijama drugih zemalja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Osim Dodika, u delegaciji Republike Srpske su ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević.