Dodik razgovarao sa Rustamom Minihanovom

Autor:ATV
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Sankt Peterburgu sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovom, javio je izvještač Srne.
Dodik je rekao da ga raduje što se ukazala prilika za sastanak i razmjenu mišljenja.
On je naveo i da je počastvovan što delegacija Republike Srpske sa brojnim delegacijama drugih zemalja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
Osim Dodika, u delegaciji Republike Srpske su ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević.
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