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Dodik razgovarao sa Rustamom Minihanovom

Autor:

ATV
04.06.2026 15:14

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Санкт Петербургу са шефом Републике Татарстан Рустамом Минихановом
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Sankt Peterburgu sa šefom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovom, javio je izvještač Srne.

Dodik je rekao da ga raduje što se ukazala prilika za sastanak i razmjenu mišljenja.

On je naveo i da je počastvovan što delegacija Republike Srpske sa brojnim delegacijama drugih zemalja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Osim Dodika, u delegaciji Republike Srpske su ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Rustam Minihanov

Sankt Peterburg

Sastanak

Republika Srpska

Rusija

Tatarstan

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