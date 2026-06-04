Cvijanović: Od Trivićeve ni ne očekujem da razumije bilo šta od onog što se dešava

Autor:ATV
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Srpski član Predsjedništva BiH i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović poručila je da nije ni očekivala od predsjednika Narodnog fronta Jelene Trivić da razumije bilo šta od onog što se dešava.
"Uostalom, za nju ni Kristijan Šmit nije bio turista", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks, reagujući na objavu Trivićeve: "Da li se danas na PIK-u (tzv. Savjetu za implementaciju mira) bira turista sa novom vizom ili visoki predstavnik.
Nisam ni očekivala da Jelena Trivić razumije bilo šta od onog što se dešava. Uostalom, za nju ni Kristijan Šmit nije bio turista.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 4, 2026
Trivić: "Da li se danas na PIK-u (tzv. Savjetu za implementaciju mira) bira turista sa novom vizom ili visoki predstavnik?" pic.twitter.com/JUidDEByzO
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