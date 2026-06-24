U Francuskoj se svađaju oko klima uređaja

Francuska je, zbog sve viših temperatura, prisiljena da preispita svoju dugogodišnju suzdržanost prema klimatizaciji, jednom od mogućih odgovora na klimatske promjene.

Ove sedmice ponovo je buknula rasprava o „klimatizaciji“ („la clim“), kako Francuzi zovu klima-uređaje, pri čemu populistička desničarka Marin le Pen (Marine Le Pen) poziva na masovnu ugradnju subvencionisanih uređaja, dok tradicionalno neskloni Zeleni priznaju da bi određeni nivo klimatizacije sada mogao biti neizbježan.

Trenutno je stopa korišćenja klima-uređaja u Francuskoj niska, jer ih ima samo 25 odsto domaćinstava. Poređenja radi, u Španiji i Italiji taj udio iznosi 50 odsto, a u SAD i Japanu dostiže 90 odsto. Brojne francuske bolnice i škole takođe nemaju klima-uređaje.

Hiljade škola morale su da budu zatvorene ove sedmice, a medicinsko osoblje žali se na uslove koji brzo postaju nepodnošljivi. Sa temperaturama koje se približavaju 40 stepeni Celzijusa — utorak je bio najtopliji dan u Francuskoj otkad postoje mjerenja — došlo je do navale na kupovinu prenosnih klima-uređaja, kako bi djeca mogla da odslušaju barem nekoliko časova nastave ili kako bi stanari u zagušljivim stanovima preživjeli noć.

Zeleni ublažavaju stav

Čini se da dugogodišnji protivnici klimatizacije, uglavnom sa ekološke ljevice, sve više uviđaju da će ona neizbježno biti dio odgovora zemlje na globalno zagrijavanje. Ove sedmice predsjednica stranke Ekolozi, Mari Tondelije (Marie Tondelier), prekršila je svojevrsni tabu izjavivši da će klimatizacija biti nužna u školama i bolnicama.

„Postoje mjesta na kojima jednostavno više ne možemo bez nje“, rekla je.

Njen odmak od onoga što je nazvala „dogmom protiv klimatizacije“ značajan je jer je zeleni pokret u Francuskoj klimatizaciju do sada smatrao najgorim mogućim rješenjem za klimatske promjene.

Argumenti protiv klimatizacije

Aktivisti su dugo tvrdili da posezanje za klimatizacijom ne rješava temeljne uzroke globalnog zagrijavanja, već samo ublažava njegove posljedice. Čineći te posljedice podnošljivijima, upozoravali su, odvraća se pažnja od ključne borbe protiv uzroka.

Osim toga, ekolozi često kritikuju klimatizaciju jer i sama pogoršava klimatske promjene.

Za njen rad potrebna je električna energija. Iako većina francuske struje dolazi iz nuklearnih elektrana, u drugim zemljama to znači dodatno sagorijevanje fosilnih goriva. Problem su i rashladni gasovi, koji su i sami gasovi sa efektom staklene bašte i često cure iz uređaja.

Tu je i efekat urbanog zagrijavanja, jer uređaji ispuštaju vruć vazduh na ulice, što, prema nekim studijama, može podići temperaturu u gradovima za dva do tri stepena.

Vladina politika i sve glasniji kritičari

Sumnja prema klimatizaciji odrazila se i na vladinu politiku. Novi standardi za gradnju i obnovu usmjereni su na izolaciju, ozelenjavanje i visokotehnološke metode cirkulacije vazduha, s izričitim ciljem da klimatizacija postane nepotrebna.

Na primjer, nova velika bolnica koja se gradi u Nantu imaće klimatizaciju u samo polovini soba, što je izazvalo bijes medicinskih sindikata.

„S obzirom na ekološki kontekst, klimatizaciju bismo trebali imati svugdje“, rekao je Olivije Terijen (Olivier Terrien) iz sindikata CGT.

Konzervativna predsjednica regionalnog vijeća Pariza, Valeri Pekres (Valérie Pécresse), smatra da „državu vodi ideologija protiv klimatizacije“.

„No, klimatizacija se mora uzeti u obzir, zajedno s drugim metodama rashlađivanja“, dodala je.

Pekres, koja upravlja pariškim regionalnim prevozom, nada se da će svi autobusi i vozovi biti klimatizovani do 2032. godine.

Desnica traži nacionalni plan

Politička desnica uvijek je bila sklonija klimatizaciji od ljevice, a najviše se ističe Nacionalno okupljanje (RN) Marin le Pen. Ove sedmice zatražila je nacionalni „plan za klimatizaciju“ kako bi se opremile sve škole i bolnice.

Prema portparolu Nacionalnog okupljanja Žan-Filipu Tangiju (Jean-Philippe Tanguy), plan bi uključivao i 20 milijardi evra državnih beskamatnih zajmova kako bi se domaćinstvima omogućila ugradnja rashladnih uređaja.

Kritičari su plan Nacionalnog okupljanja osudili kao oportunistički i nepromišljen, ističući da desnica, koja je posljednja priznala stvarnost klimatskih promjena, danas nema vjerodostojnost da govori o njihovim posljedicama.

Međutim, istina je da se svi, dok se temperature u Francuskoj približavaju opasnim nivoima, a životi, škole i bolnice dovode u opasnost, približavaju istom zaključku: više klimatizacije je neizbježno.

(Indeks)