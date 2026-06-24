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Seks skandal trese Irak: Objavljen eksplicitni snimak naftnog direktora i njegove koleginice

24.06.2026 18:40

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Секс скандал тресе Ирак: Објављен експлицитни снимак нафтног директора и његове колегинице
Foto: Printscreen/X

Veliki seksualni skandal potresa Irak nakon što je u javnost procurio eksplicitni video na kojem se, kako se navodi, nalaze visoki izvršni direktor iz naftne industrije i finansijska direktorka iste kompanije.

Curenje ovog kompromitujućeg snimka izazvalo je burne reakcije širom zemlje. Prema prvim izvještajima, skandal je već rezultirao najavama tužbi, a u javnosti i medijima se sve glasnije traži pokretanje hitne i zvanične istrage. Situacija je dodatno napeta zbog navodnih prijetnji i poziva na osvetu koji su uslijedili nakon objave videa.

Ipak, u cijeli slučaj umiješale su se i zvanične institucije koje tvrde da je riječ o podvali. Kako prenosi Al Džazira, pozivajući se na izvore iz iračkih naftnih vlasti, sporni video je "montiran" i u potpunosti "lažan".

Prema njihovim tvrdnjama, snimak je kreiran s jasnom namjerom da se "obmane javnost", diskredituju zvaničnici i nanese šteta ugledu same naftne industrije u ovoj zemlji. Ostaje da se vidi da li će nadležni organi pokrenuti istragu kako bi se otkrilo ko stoji iza distribucije ovog materijala.

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Tagovi :

Irak

seks skandal

video snimak

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