Seks skandal trese Irak: Objavljen eksplicitni snimak naftnog direktora i njegove koleginice

Veliki seksualni skandal potresa Irak nakon što je u javnost procurio eksplicitni video na kojem se, kako se navodi, nalaze visoki izvršni direktor iz naftne industrije i finansijska direktorka iste kompanije.

Curenje ovog kompromitujućeg snimka izazvalo je burne reakcije širom zemlje. Prema prvim izvještajima, skandal je već rezultirao najavama tužbi, a u javnosti i medijima se sve glasnije traži pokretanje hitne i zvanične istrage. Situacija je dodatno napeta zbog navodnih prijetnji i poziva na osvetu koji su uslijedili nakon objave videa.

Ipak, u cijeli slučaj umiješale su se i zvanične institucije koje tvrde da je riječ o podvali. Kako prenosi Al Džazira, pozivajući se na izvore iz iračkih naftnih vlasti, sporni video je "montiran" i u potpunosti "lažan".

Iraqi Oil Scandal Erupts: General Manager Caught with Financial Director giving him a blue 💙 job pic.twitter.com/XxNGsyu9nd — Ali 🇮🇶 (@alif4maax) June 23, 2026

Prema njihovim tvrdnjama, snimak je kreiran s jasnom namjerom da se "obmane javnost", diskredituju zvaničnici i nanese šteta ugledu same naftne industrije u ovoj zemlji. Ostaje da se vidi da li će nadležni organi pokrenuti istragu kako bi se otkrilo ko stoji iza distribucije ovog materijala.