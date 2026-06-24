Veliki obrt u slučaju otete bebe koja je pronađena mrtva! Majka pod lupom policije

Dramatičan preokret u slučaju pronalaska mrtvog odojčeta starog tri mjeseca u Reningenu, u Baden-Virtembergu kod Štutgarta. Prema navodima policije i tužilaštva, istraga se sada vodi protiv majke (32). Istražioci su u srijedu saopštili da je ona navodno sama ostavila mrtvo dijete na periferiji tog mjesta.

Posljednje sumnje su otklonjene: mrtvo odojče pronađeno kod Rankbaha jeste nestala beba iz Reningena. Policija i tužilaštvo navode da je dijete identifikovano DNK analizom. Međutim, i dalje nije jasno kako je dječak preminuo. Da li je ubijen?

„Istraga tužilaštva i kriminalističke policije je u toku“, navedeno je.

Nema naznaka otmice odojčeta

Prema riječima majke, tromjesečni Adrijan otet je iz kolica. Međutim, sada je upravo ona dospjela pod lupu istražilaca.

„Tokom dosadašnje istrage nisu pronađeni nikakvi dokazi koji bi ukazivali na otmicu odojčeta“, rečeno je ovim povodom.

Umjesto toga, protiv majke se sada vodi istraga zbog sumnje da je lažno prijavila krivično djelo.

Tijelo pronađeno 500 metara od majčine kuće

Nakon prijave nestanka bebe pokrenuta je velika potraga. Nekoliko stotina pripadnika policije, hitne pomoći, Tehničke službe za pomoć (THW) i Njemačkog društva za spasavanje života (DLRG) krenulo je u potragu. Pokušavali su da pronađu malog Adrijana i njegovog navodnog otmičara.

Petnaest časova kasnije, kod potoka Rankbah pronađeno je tijelo odojčeta, oko 500 metara udaljeno od kuće njegove majke.

Majka i beba živjele su u višespratnici u centru Reningena, mjestu od oko 18.000 stanovnika. Majka je navodno u četvrtak uveče krenula sa sinom ka prodavnici „Reve“ (Rewe), udaljenoj oko 800 metara.

Baka podržala priču o otmici

Adrijanova baka nedavno je rekla za „Bild“ (Bild):

„Moja ćerka se vratila iz kupovine, imala je kese i htjela je da ih odnese na drugi sprat.“

Tom prilikom je, prema njenim riječima, majka nakratko izgubila bebu iz vida.

„Kolica su stajala na trotoaru ispred kuće. Kada je moja ćerka ponovo sišla dole, kolica su bila prazna“, rekla je baka.

Međutim, istražioci sumnjaju u ovu verziju događaja.

Javili su se svjedoci, a oglasio se i tužilac dr Patrik Fenle (41).

„Tokom izvještavanja u medijima stiglo je više dojava. Njih provjerava kriminalistička policija“, rekao je tužilac.

Policija je pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakva saznanja o ovom slučaju.

(Telegraf)