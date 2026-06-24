Logo

"Gori" Velika Britanija: Oboren temperaturni rekord za jun

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 17:36

Komentari:

0
"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

U Velikoj Britaniji danas je izmjerena najviša temperatura u mjesecu junu od 35,7 stepeni Celzijusovih na jugu Engleske, javio je Bi-Bi-Si.

Rekordna temperatura izmjerena je u Čarlvudu, u okrugu Sari.

Prethodni maksimum bio je 35,6 stepeni Celzijusovih, a postavljen je 1957. godine i ponovo 1976. godine.

Najviša temperatura ikada zabilježena u Britaniji bila je u julu 2022. godine, kada je izmjereno 40,3 stepena Celzijusova.

Junski toplotni talas dolazi nakon temperaturnog rekorda u maju, kada je u najtoplijem danu tog mjeseca izmjeren 35,1 stepen Celzijusov, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Velika Britanija

vrućina

Temperatura

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лопови украли појилиште, говеда остала без воде током великих врућина

Svijet

Lopovi ukrali pojilište, goveda ostala bez vode tokom velikih vrućina

28 min

0
Фан серије о серијском убици "Декстер" убио двојицу бивших цимера, раскомадао њихова тијела, спалио...

Svijet

Fan serije o serijskom ubici "Dekster" ubio dvojicu bivših cimera, raskomadao njihova tijela, spalio...

1 h

0
Примирје нарко картела и власти због Мундијала: Забиљежено САМО 26 убистава

Svijet

Primirje narko kartela i vlasti zbog Mundijala: Zabilježeno SAMO 26 ubistava

1 h

0
предсједник САД-а

Svijet

Donald Tramp potpisao produžetak vanrednog stanja za Balkan, sankcije ostaju opcija za SAD

1 h

1

  • Najnovije

18

00

PARLATVMENT: Najbolje od druge sezone

17

58

Košarkaški pokret “Marina Maljković“ pokrenuo najljepšu priču o inkluziji u Banjaluci

17

54

Lansiran Marketing Lab – nova platforma za edukaciju iz marketinga, brendinga i društvenih mreža

17

52

Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

17

42

Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima