"Gori" Velika Britanija: Oboren temperaturni rekord za jun

U Velikoj Britaniji danas je izmjerena najviša temperatura u mjesecu junu od 35,7 stepeni Celzijusovih na jugu Engleske, javio je Bi-Bi-Si.

Rekordna temperatura izmjerena je u Čarlvudu, u okrugu Sari.

Prethodni maksimum bio je 35,6 stepeni Celzijusovih, a postavljen je 1957. godine i ponovo 1976. godine.

Najviša temperatura ikada zabilježena u Britaniji bila je u julu 2022. godine, kada je izmjereno 40,3 stepena Celzijusova.

Junski toplotni talas dolazi nakon temperaturnog rekorda u maju, kada je u najtoplijem danu tog mjeseca izmjeren 35,1 stepen Celzijusov, prenosi Srna.