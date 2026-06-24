"Gori" Velika Britanija: Oboren temperaturni rekord za jun

Autor:ATV redakcija
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U Velikoj Britaniji danas je izmjerena najviša temperatura u mjesecu junu od 35,7 stepeni Celzijusovih na jugu Engleske, javio je Bi-Bi-Si.
Rekordna temperatura izmjerena je u Čarlvudu, u okrugu Sari.
Prethodni maksimum bio je 35,6 stepeni Celzijusovih, a postavljen je 1957. godine i ponovo 1976. godine.
Najviša temperatura ikada zabilježena u Britaniji bila je u julu 2022. godine, kada je izmjereno 40,3 stepena Celzijusova.
Junski toplotni talas dolazi nakon temperaturnog rekorda u maju, kada je u najtoplijem danu tog mjeseca izmjeren 35,1 stepen Celzijusov, prenosi Srna.
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