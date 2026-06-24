Donald Tramp potpisao produžetak vanrednog stanja za Balkan, sankcije ostaju opcija za SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je 22. juna potpisao produženje izvršne naredbe 13219, kojoj je proglašeno vanredno stanje u odnosu na situaciju na Zapadnom Balkanu.

Ova izvršna naredba je donesena još 2001. godine, a predsjednici SAD-a su je produžavali, bez obzira na stranku iz koje dolaze.

Od originalnog potpisa, ova izvršna naredba se proširivala nekoliko puta, a posljednji put je to uradio Džo Bajden 8. januara 2025. godine.

Prema ovim naredbama, američka administracija zadržava pravo da sankcioniše pojedince na Zapadnom Balkanu zbog velikog broja razloga, uključujući korupciju, podrivanje države i rad protiv međunarodnih sporazuma.

Izvršne naredbe koje se odnose na Zapadni Balkan će, Trampovim potpisom, biti produžene za godinu dana, odnosno do juna 2027. godine.