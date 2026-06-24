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Šok u avionu: Bebe pacova pronađene u kolicima za posluženje putnika

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 14:58

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сједишта авион сједење путовање
Foto: Pexel/ Thomas Zimball

Na letu avio-kompanije Arkia erlajns, koji je saobraćao iz Tel Aviva ka grčkom gradu Prevezi, otkriven je nesvakidašnji i uznemirujući incident nakon slijetanja aviona.

Prema navodima više izraelskih medija, članovi posade su u kolicima za posluženje putnika pronašli mrtve mladunce pacova, koji su bili zapečaćeni u providnoj plastičnoj kesi. Kolica su sadržala vodu i čaše za jednokratnu upotrebu namijenjene za povratni let ka Izraelu.

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Sumnje su se pojavile još tokom leta, kada je jedna stjuardesa primjetila tragove ujeda na pojedinim čašama za jednokratnu upotrebu. Nakon slijetanja, detaljnijom kontrolom otkriveni su i mladi pacovi, a fotografije neobičnog nalaza brzo su se proširile društvenim mrežama.

Za sada nije poznato kako su životinje dospjele u kolica niti zašto su bile zapakovane u plastiku. Iz kompanije Arkia ističu da putnici nisu bili izloženi potencijalno kontaminiranoj vodi ili čašama i da životinje nisu došle u kontakt sa hranom namijenjenom putnicima i posadi.

Avio-kompanija je za incident okrivila ketering kompaniju Tamam Erkraft Fud Industris, navodeći da su kolica stigla iz njihovog skladišta. Odmah nakon otkrića, kolica su povučena iz upotrebe, a kompanija je zatražila detaljno objašnjenje i uvođenje mjera koje bi spriječile slične situacije u budućnosti.

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S druge strane, iz kompanije Tamam odbacuju odgovornost. U saopštenju navode da posluju u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i bezbjednosti, te da su kolica pregledana prije polijetanja i bila u potpuno ispravnom stanju. Takođe su poručili da će na sve, kako navode, neosnovane optužbe odgovoriti pravnim putem ukoliko bude potrebno.

Istraga o ovom neobičnom incidentu je u toku, a okolnosti pod kojima su mladunci pacova završili u avionskim kolicima za sada ostaju nerazjašnjene.

(Telegraf.rs)

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Grčka

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