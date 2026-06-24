Petoro povrijeđenih u teškoj nesreći na auto-putu

Pet osoba povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nesreći kod Inđije kada je kombi udario u priključno vozilo putarskog preduzeća.

Nesreća se dogodila oko 10.40 časova na auto-putu Novi Sad-Beograd, odnosno na dionici u blizini mosta kod Beške, prenose mediji.

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Troje povrijeđenih je preuzela ekipa Hitne pomoći iz Inđije, a dvoje je prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Riječ je o dvojici muškaraca, od kojih jedan ima višestruke povrede i kontuzije, dok je drugi zadobio lakše povrede.

(SRNA)