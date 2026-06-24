Petoro povrijeđenih u teškoj nesreći na auto-putu

Autor:ATV redakcija
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Pet osoba povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nesreći kod Inđije kada je kombi udario u priključno vozilo putarskog preduzeća.
Nesreća se dogodila oko 10.40 časova na auto-putu Novi Sad-Beograd, odnosno na dionici u blizini mosta kod Beške, prenose mediji.
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Troje povrijeđenih je preuzela ekipa Hitne pomoći iz Inđije, a dvoje je prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.
Riječ je o dvojici muškaraca, od kojih jedan ima višestruke povrede i kontuzije, dok je drugi zadobio lakše povrede.
(SRNA)
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