DOKLE VIŠE?! Ponovo vožnja u kontra smjeru na auto-putu

Komentari:0
Prava drama odigrala se danas na auto-putu koji spaja Gadžin Han i Niš, kada je uočen automobil koji se kretao u suprotnom smjeru. Jeziv prizor snimio je suvozač iz drugog vozila, koji je u nevjerici posmatrao kako automobil, iz za sada nepoznatih razloga, juri trakom namijenjenom za saobraćaj iz suprotnog smjera.
Srećom, prava tragedija je izbegnuta samo zahvaljujući pukoj sreći i brzoj reakciji ostalih ljudi za volanom.
Podsjetimo, vožnja u kontra smjeru postala je, nažalost, sve češća i izuzetno opasna pojava na našim putevima, zbog čega nadležni neprestano apeluju na maksimalan oprez i strogo poštovanje saobraćajne signalizacije kako bi se spriječili fatalni ishodi.
Svijet
2 h1
Tenis
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Srbija
2 h0
Srbija
2 h0
Srbija
3 h0
Srbija
7 h0
Srbija
10 h0
Najnovije
18
00
17
58
17
54
17
52
17
42
Trenutno na programu