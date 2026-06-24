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DOKLE VIŠE?! Ponovo vožnja u kontra smjeru na auto-putu

24.06.2026 15:44

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ДОКЛЕ ВИШЕ?! Поново вожња у контра смјеру на ауто-путу
Foto: Printscreen/Instagram

Prava drama odigrala se danas na auto-putu koji spaja Gadžin Han i Niš, kada je uočen automobil koji se kretao u suprotnom smjeru. Jeziv prizor snimio je suvozač iz drugog vozila, koji je u nevjerici posmatrao kako automobil, iz za sada nepoznatih razloga, juri trakom namijenjenom za saobraćaj iz suprotnog smjera.

Srećom, prava tragedija je izbegnuta samo zahvaljujući pukoj sreći i brzoj reakciji ostalih ljudi za volanom.

Podsjetimo, vožnja u kontra smjeru postala je, nažalost, sve češća i izuzetno opasna pojava na našim putevima, zbog čega nadležni neprestano apeluju na maksimalan oprez i strogo poštovanje saobraćajne signalizacije kako bi se spriječili fatalni ishodi.

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vožnja u kontra smjeru

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