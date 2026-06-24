DOKLE VIŠE?! Ponovo vožnja u kontra smjeru na auto-putu

Prava drama odigrala se danas na auto-putu koji spaja Gadžin Han i Niš, kada je uočen automobil koji se kretao u suprotnom smjeru. Jeziv prizor snimio je suvozač iz drugog vozila, koji je u nevjerici posmatrao kako automobil, iz za sada nepoznatih razloga, juri trakom namijenjenom za saobraćaj iz suprotnog smjera.