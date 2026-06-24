Poznato stanje dječaka kog je pregazio traktor: Naredni sati su presudni

Jednoipogodišnji dječak koji je juče teško povrijeđen u nesreći u Begaljici kod Grocke, kada je pao sa traktora kojim je upravljao njegov djed, nalazi se u izuzetno teškom stanju i ljekari se bore za njegov život.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, mališan je nakon nesreće hitno transportovan u zdravstvenu ustanovu gdje je odmah zbrinut od strane ljekarskog tima. Zbog težine povreda uključeni su specijalisti više oblasti, koji od trenutka prijema djeteta čine sve kako bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.

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- Dijete je primljeno sa višestrukim teškim traumatskim povredama. Njegovo stanje je veoma ozbiljno i ljekari ulažu maksimalne napore da ga stabilizuju. Riječ je o povredama koje se smatraju životno ugrožavajućim i naredni sati biće presudni - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem i dodaje:

- Povrede su veoma ozbiljne i zahtijevaju stalni nadzor. Medicinsko osoblje ulaže ogromne napore, a porodica sa strepnjom očekuje svaku informaciju o njegovom stanju. Svi se nadaju najboljem ishodu, ali su potpuno van sebe - dodaje izvor.

Podsjetimo, teška nesreća dogodila se juče oko 18 časova u dvorištu porodične kuće u Begaljici. Navodno, djed je upravljao traktorom, dok je otac sjedio na traktoru i u krilu držao jednoipogodišnjeg sina.

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U jednom trenutku djed je navodno naglo zakočio, nakon čega je otac ispustio dijete.

Ne shvatajući da je mališan pao sa traktora, djed je nastavio kretanje i traktorom pregazio unuka.