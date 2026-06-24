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Otvoreni dodatni granični prelazi između BiH i Hrvatske

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 14:06

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Mješovita komisija za praćenje sprovođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima te Sporazuma o pograničnom saobraćaju donijela je niz odluka kojima se tokom ljetnih mjeseci privremeno proširuju mogućnosti prelaska granice između dvije države.

Tako je odlučeno da će se preko nekoliko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj privremeno odvijati međunarodni saobraćaj putnika, a većina njih radiće neprekidno.

Do 1. oktobra ove godine međunarodni saobraćaj putnika biće omogućen preko stalnih graničnih prelaza Čitluk–Jovića Most i Drinovci–Sebišina.

Istovremeno, na period od tri mjeseca međunarodni saobraćaj putnika odvijaće se i preko prelaza Duži–Imotica, Subašići–Dvorine, Vinica–Aržano Pazar, te Zagrad–Pašin Potok, prenose Nezavisne novine.

Svi navedeni prelazi biće otvoreni 24 časa dnevno.

Komisija je donijela odluku i o privremenom otvaranju za međunarodni saobraćaj putnika graničnih prelaza Gabela–Gabela Polje I, Hadžin Potok–Bogovolja, Orahov Do–Slano, Kozarska Dubica–Hrvatska Dubica, Vaganj–Bili Brig te Drinovačko Brdo–Slivno.

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Ova mjera važiće tri mjeseca od dana donošenja odluke, odnosno do održavanja naredne sjednice Komisije.

Produženo radno vrijeme prelaza do 24 časa

U istom periodu produženo je i radno vrijeme prelaza Tržačka Raštela–Kordunski Ljeskovac, Kaldrma–Lička Kaldrma i Prolog–Podprolog, koji će takođe biti otvoreni 24 časa dnevno.

Uprkos proširenju režima prelaska granice, određeni putnici i dalje će se suočavati sa ograničenjima na pojedinim prelazima.

Ograničenja za pojedine putnike zbog EES sistema

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, na privremenim međunarodnim graničnim prelazima Vinica, Subašići i Vir još nisu obezbijeđeni tehnički uslovi za obradu putnika koji podliježu procedurama ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES).

To znači da državljani trećih zemalja koji podliježu EES procedurama, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine bez regulisanog boravišnog statusa u nekoj od država članica Evropske unije, do daljeg neće moći da koriste navedene prelaze za ulazak u Hrvatsku i Evropsku uniju.

Takvi putnici biće usmjeravani na granične prelaze na kojima su već uspostavljeni tehnički uslovi za primjenu sistema EES.

Hrvatska strana navodi da će se ovaj režim primjenjivati sve dok se na pomenutim prelazima ne obezbijede potrebni tehnički kapaciteti.

Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je da će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se granične kontrole i prelazak državne granice odvijali bezbjedno i bez zastoja. Ujedno preporučuje građanima da prije putovanja provjere aktuelne uslove prelaska granice te koriste međunarodne granične prelaze na kojima je omogućena puna primjena svih propisanih procedura.

Iz Granične policije BiH najavili su i da će nastaviti blagovremeno da obavještavaju javnost o svim promjenama koje mogu uticati na nesmetan prelazak državne granice.

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