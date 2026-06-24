Džemalu Jukanu sedam godina zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima

Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na sedam godina zatvora ratnog komandanta 221. brdske brigade takozvane Armije BiH Džemala Jukana zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na području dobojskog naselja Boljanić.

U presudi, koju je Okružni sud donio juče, navodi se da je Jukan, čija je brigada bila u sastavu 22. divizije, 1995. godine naredio da se puca na srpsko civilno stanovništvo u rejonu Travnjaka i tom prilikom su stradali Simuna Petković i Cvijeta Raković.

Jukan je, kako se navodi u presudi, 10. avgusta 1995. godine naredio artiljerijskom vodu takozvane Armije BiH lociranom na području Lendići-Stjepan Polje u Gračanici da iz protivavionskog mitraljeza dejstvuje na kolone autobusa koji su se kretali iz Doboja prema Ozrenu.

Po njegovoj naredbi, ispaljeno je više projektila u civilni autobus koji se kretao na relaciji Doboj-Petrovo i tom prilikom je stradala Simuna Petković.

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Istog dana dejstvovano je i na zaseok Potoci, gdje se nalazilo civilno stanovništvo, a na pragu porodične kuće ubijena je Cvijeta Raković.

Optužnicu protiv Jukana je Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo 21. marta 2023. godine, a 27. marta je potvrdio dobojski Okružni sud.

/SRNA/