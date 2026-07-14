Od septembra u Crnoj Gori nevakcinisanoj djeci zabranjen boravak u vrtićima

U Crnoj Gori od 1. septembra počinje primjena novih pravila o prijemu djece u vrtić.

Naime, djeca koja nisu vakcinisana u skladu s obaveznim kalendarom imunizacije neće moći boraviti u predškolskim ustanovama, osim ako za to postoji medicinski opravdana kontraindikacija.

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Nova mjera odnosi se na svu djecu koja pohađaju državne i privatne vrtiće, a donesena je s ciljem povećanja obuhvata vakcinacije i zaštite zdravlja djece u kolektivima.

Roditelji će prilikom upisa ili nastavka boravka djeteta u vrtiću morati dostaviti potvrdu o urednom vakcinalnom statusu. Ovaj dokument moći će izdavati isključivo izabrani pedijatri u državnim domovima zdravlja, dok potvrde privatnih zdravstvenih ustanova neće biti prihvaćene.

Nadležne institucije trenutno pripremaju podzakonski akt kojim će biti definisan izgled i sadržaj potvrde.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, obuhvat MMR vakcinacijom među predškolskom djecom iznosi svega oko 51 posto, što je znatno ispod nivoa potrebnog za kolektivni imunitet.

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Procjenjuje se da oko 17.800 djece predškolskog uzrasta nije primilo nijednu dozu MMR vakcine, zbog čega zdravstveni stručnjaci upozoravaju da postoji ozbiljan rizik od pojave epidemije malih boginja i drugih zaraznih bolesti.

Djeca koja zbog zdravstvenog stanja ne mogu primiti vakcinu neće biti obuhvaćena ovom mjerom. Odluku o privremenom odgađanju ili trajnom izuzeću donosiće nadležni pedijatar na osnovu medicinske dokumentacije i procjene zdravstvenog stanja djeteta.

Iz Ministarstva zdravlja Crne Gore poručuju da cilj nove mjere nije uskraćivanje prava djeci na obrazovanje, već stvaranje sigurnijeg okruženja u vrtićima i zaštita najmlađih od zaraznih bolesti.

Iako primjena zakona počinje 1. septembra, pred Ustavnim sudom Crne Gore još uvijek traje postupak ocjene njegove ustavnosti. Do donošenja konačne odluke nadležni najavljuju da će se zakon primjenjivati u skladu s važećim propisima.

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Nova pravila predstavljaju jednu od najznačajnijih promjena u oblasti predškolskog obrazovanja i javnog zdravstva u Crnoj Gori posljednjih godina, a očekuje se da će doprinijeti povećanju stope imunizacije i boljoj zaštiti djece u kolektivima.

(Crna-Hronika)