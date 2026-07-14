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Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa EU

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 17:56

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Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Iz Savjeta EU saopšteno je da su Evropska unija i Crna Gora privremeno zatvorile dva pregovaračka poglavlja.

Na 28. sastanku Međuvladine konferencije u Briselu privremeno su zatvoreni pregovori u okviru Poglavlja 8 - Konkurencija i Poglavlja 29 - Carinska unija, čime je broj privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja povećan na 18 od ukupno 33 otvorena.

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Premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je na konferenciji za novinare da Crna Gora nije mogla da dobije bolje vijesti nakon jučerašnjeg obilježavanja Dana državnosti, prenose Vijesti.

- Danas slavimo super utorak. Zatvorili smo više od polovine pregovaračkih poglavlja - rekao je Spajić.

On je istakao da reforme zahtijevaju odgovorne i često teške odluke, ali da predstavljaju osnov evropskog puta Crne Gore.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je zatvaranje pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom već postalo "poznat proces" koji se približava kraju.

- Bobotov kuk, sve smo ti bliži, poručila je Kos, aludirajući na ranije obećanje da će se popeti na najviši vrh Durmitora kada Crna Gora postane članica Evropske unije.

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Ona je navela da su danas održane četiri Međuvladine konferencije sa četiri zemlje kandidatkinje, što se nije dogodilo od 2002. godine, i dodala da je ovo sedma Međuvladina konferencija u posljednjih godinu i po dana na kojoj Crna Gora zatvara pregovaračka poglavlja.

Dodala je da je cilj Evropske komisije, kao i, kako se nada, država članica i zemalja kandidata, punopravno članstvo u Evropskoj uniji sa punim odgovornostima i jednakim pravima.

Ministar za evropske poslove i odbranu Irske Tomas Birn, u ime irskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, izjavio je da je ponosan što je tokom prvog sastanka Međuvladine konferencije sa Crnom Gorom u vrijeme irskog predsedavanja privremeno zatvoreno još dva pregovaračka poglavlja.

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Za zatvaranje je bilo spremno i Poglavlje 14 - Saobraćajna politika, ali nije dobijena saglasnost Hrvatske, koja je otvorila pitanje kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavlja prevoz unutar druge države, ističu podgoričke Vijesti.

Hrvatska je ranije blokirala zatvaranje Poglavlja 31 - Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika, zbog neriješenih bilateralnih pitanja.

Privremeno zatvaranje uslijedilo je manje od mjesec dana nakon prethodne Međuvladine konferencije, održane 15. juna 2026. godine, kada su privremeno zatvorena Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika i Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja.

Crna Gora je do sada otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a današnjom odlukom privremeno je zatvoreno ukupno 18 poglavlja.

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U skladu sa pregovaračkim principima koje je usvojila Međuvladina konferencija, dogovori postignuti tokom pregovora o pojedinačnim poglavljima ne smatraju se konačnim dok se ne postigne ukupni sporazum o svim poglavljima.

(Tanjug)

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Crna Gora

Evropska unija

pregovori

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