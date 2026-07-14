Logo

Novi zemljotres u Srbiji: Ponovo se treslo tlo kod istog grada

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 16:59

Komentari:

0
Нови земљотрес у Србији: Поново се тресло тло код истог града
Foto: Printskrin/Jutjub

Novi zemljotres je danas pogodio Prokuplje u ranim jutarnjim časovima, javlja Republički seizmološki zavod.

Zemljotres magnitude 2,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas područje Prokuplja oko 8.48 časova.

Potres je registrovan na dubini od oko jednog kilometra. Zasad nije poznato da li ima povređenih i kolika je pričinjena materijalna šteta.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu upozorio Irance: Izrael će odgovoriti snažno na svaki napad

Prokuplje je pogodio zemljotres i juče, u ponedjeljak 13. jula. Tada je registrovan potres magnitude 2,9 stepeni po Rihterovoj skali, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Три свиње у тору.

Srbija

Afrička kuga prazni obore

9 h

0
Ракија у спреју

Srbija

Dejan je izumio prvu rakiju u spreju: Evo čemu služi

1 d

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Muškarac stradao poslije pada sa četvrtog sprata zgrade: Istraga u toku

1 d

0
Потврђене оптужнице у случају пада надстрешнице у Новом Саду

Srbija

Potvrđene optužnice u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

1 d

0

  • Najnovije

17

56

Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa EU

17

52

Lokalizovan požar ispod brda Crkvina kod Trebinja

17

51

Evropski istražioci upali u Autoceste FBiH zbog Koridora 5C

17

43

Terapeuti otkrili kada je pravo vrijeme da upoznate roditelje svog partnera

17

35

Horor u BiH: Isjekao komšinicu, hitno prevezena na UKC

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima