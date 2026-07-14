Novi zemljotres u Srbiji: Ponovo se treslo tlo kod istog grada

Zemljotres magnitude 2,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas područje Prokuplja oko 8.48 časova.

Potres je registrovan na dubini od oko jednog kilometra. Zasad nije poznato da li ima povređenih i kolika je pričinjena materijalna šteta.

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Prokuplje je pogodio zemljotres i juče, u ponedjeljak 13. jula. Tada je registrovan potres magnitude 2,9 stepeni po Rihterovoj skali, prenosi Mondo.