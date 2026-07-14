Na pomolu novi preokret: Objavljena prognoza za naredne dane

Poznati meteorolog Marko Čubrilo objavio je prognozu za naredne dane prema kojoj naš region očekuje novi preokret. Kako je naveo, narednih dana biće toplo ali bez drastično visokih temperatura.

Najavio je da će petak biti najtopliji dan ove sedmice, nakon čega slijedi pogoršanje vremenskih prilika.

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Za vikend nam stiže hladnog front uz jače nestabilnosti i osvježenje, ali snaga i vremenskih okvir dolaska tog fronta još nisu definisani, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Sve do oko 27. jula relativno svježe i nestabilno, bez pravog ljetnog vremena.

"Za vikend nas očekuje premještanje hladnog fronta, ali sam vremenski okvir njegovog dolaska kao i snaga još nisu jasni. Današnja verzija sinoptike ga šalje ka nama već u subotu, ali će promjena sigurno biti. Za vikend, svakako, pogoršanje vremena uz grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode, prolazno jak do olujan sjeverozapadni vjetar i osvježenje“, navodi se u objavi.

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Od nedjelje postoji mogućnost da na vrijeme kod nas utiče ciklon nad sjeveroistokom Evrope, preko kojeg bi ka nama pristizao relativno svjež i povremeno vlažan vazduh.

Uz svježe noći, posebno za ovo doba godine, u toku dana maksimumi najčešće od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Duvaće sjeverozapadni vjetar, dok će povremeno biti uslova za pljuskove. Na primorju isto svježije, uz moguću prolaznu kišu za vikend, a od nedjelje uglavnom suvo, ali uz buru.