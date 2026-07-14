Evropski istražioci upali u Autoceste FBiH zbog Koridora 5C

Istražioci Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) ušli su danas u prostorije JP Autoceste FBiH u okviru istrage koju vodi Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO), zbog sumnje na korupciju i netransparentno trošenje novca u izgradnji Koridora 5C.

Kako javlja portal "Istraga", istražioci OLAF-a u kancelarijama Autocesta FBiH u Sarajevu i Mostaru "češljaju" dokumentaciju koja se odnosi na sporne postupke javnih nabavki i projekte finansirane novcem iz evropskih fondova.

Istraga EPPO-a započela je još 2024. godine, nakon što je Evropska investiciona banka (EIB), koja finansira najveći dio projekta, prijavila sumnje u nepravilnosti tokom postupka izbora konsultanta za izgradnju dionice Medakovo – Poprikuše.

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Kako je zvanično saopšteno iz EPPO-a u oktobru prošle godine, u fokusu istrage je više javnih zvaničnika iz BiH za koje se sumnja da su “preduzeli koordinisane radnje kako bi osigurali ugovor za italijansku kompaniju”, odnosno da su zamijenili komisiju za ocjenjivanje, preradili izvještaj o tehničkoj evaluaciji i naložili kompaniji da prilagodi svoj finansijski prijedlog kako bi postigla najvišu ocjenu.

Prema informacijama koje su ranije objavljene, pod istragom EPPO-a su generalni direktor JP Autoceste FBiH Denis Lasić, izvršni direktor za projektovanje i građenje Asmir Dževlan, konsultant Erdal Trhulj i službenica za javne nabavke Katica Vranjković.

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Prilikom postupka izbora konsultanta za kontrolu radova na poddionici Ozimice – Poprikuše, na tender vrijedan oko 4,6 miliona evra iz aprila 2023. godine prijavila se italijanska kompanija Tehnital SpA, čija je ponuda, dostavljena preko sarajevske firme Trasa, prvobitno bila drugorangirana.

Nakon promjene uprave Autocesta FBiH u maju 2023. godine, ponuda italijanske kompanije naknadno je izmijenjena uz obrazloženje da je uočena aritmetička greška. Vrijednost ponude smanjena je za oko 582.000 evra, čime je Tehnital postao prvoplasirani ponuđač.

Predstavnici firme Trasa kasnije su tvrdili da je došlo do zamjene finansijskih ponuda i slučaj prijavili SIPA, pravosudnim institucijama u BiH i Evropskoj investicionoj banci, koja je finansijer projekta. Nakon prijave EIB je slučaj proslijedio Evropskom javnom tužilaštvu.

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Prema dokumentaciji evropskih tužilaca, postoji sumnja da su odgovorne osobe iz Autocesta FBiH, zajedno s predstavnicima italijanske kompanije, pokušale uticati na ishod postupka javne nabavke. Istražioci navode da je na sastanku u Istočnom Sarajevu dogovoreno prilagođavanje ponude u korist italijanske kompanije, uz sumnju na isplatu mita u iznosu između 125.000 i 150.000 evra.

Iako međunarodne banke zahtijevaju smjenu rukovodstva Autocesta, federalna Vlada na čelu sa Nerminom Nikšićem to odbija učiniti, zbog čega su ugroženi daljnji radovi i finansiranje izgradnje Koridora 5C.