Evo gdje su najduža zadržavanja na izlazu iz BiH

Duža čekanja za prelazak granice evidentirana su danas na graničnim prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz BiH prema Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto-saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta, prenosi Srna.

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S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, pa se vozačima savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na internet stranici AMS-a.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.