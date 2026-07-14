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Evo gdje su najduža zadržavanja na izlazu iz BiH

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 18:28

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Ево гдје су најдужа задржавања на излазу из БиХ
Foto: AMS RS

Duža čekanja za prelazak granice evidentirana su danas na graničnim prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz BiH prema Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto-saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta, prenosi Srna.

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S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, pa se vozačima savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na internet stranici AMS-a.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

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AMS RS

Granični prelaz

gužve na granici

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