Gradska uprava sufinansira ekskurziju, izlete i školu u prirodi za stotinu đaka i predškolaca

Grad Foča izdvojio je 20.000 KM za sufinansiranje školskih ekskurzija, škola u prirodi i višednevnih izleta za stotinu đaka i predškolaca iz 80 porodica sa troje i više djece.

Pravo na ovakav vid pomoći roditeljstvu ostvarili su svi koji su ispunili uslove javnog poziva Gradske uprave.

Nimalo jeftina školska putovanja za koja treba obezbijediti i po par stotina maraka mnogim roditeljima značajan su izdatak u kućnom budžetu, posebno u domaćinstvima sa više školaraca.

Da bi višečlanim porodicama olakšala troškove Gradska uprava je obezbijedila jednokratnu novčanu pomoć od po 200 KM. Podrška će dobro doći i petočlanoj porodici Ilije Čančara.

„Imam tri djevojčice, jedna je drugi razred osnovne škole, druga je peti, treća u septembru kreće u školu. Platili smo za ekskurziju nešto više od 400 KM, a sad nam je pola priznato i mnogo nam znači“, rekao je Čančar.

Sufinansiranje đačkih ekskurzija, škola u prirodi i višednevnih izleta osnovcima, srednjoškolcima i djeci predškolskog uzrasta među novim je pronatalitetnim mjerama u Foči.

„Ovo je dodatan vid pažnje Gradske uprave ovakvim porodicama. Nedavno smo uputili dopis svim sportskim kolektivima koji se finansiraju iz budžeta Grada da se djeca iz višečlanih porodica oslobode plaćanja članarina. Od ove godine i za svako novorođeno dijete isplaćujemo po 500 KM i taj iznos ćemo podizati shodno rastu budžeta“, rekao je gradonačelnik Foče Milan Vukadinović.

Grad Foča kroz 12 različitih mjera nastoji da bude oslonac fočanskim porodicama - od podrške za liječenje neplodnosti i pomoći prilikom rođenja djece, do podrške višečlanim porodicama, učenicima čiji su roditelji nezaposleni i maturantima.

Pažnja je usmjerena i na pomoć prvačićima, te kupovinu besplatnih udžbenika za sve osnovce, čiju nabavku od naredne školske godine zajednički sufinasiraju Vlada Republike Srpske i Gradska uprava.

Među mjerama je i nabavka auto-sjedalica za bebe rođene u ovoj godini.

Za pronatalitetne mjere u gradskom budžetu izdvaja se ukupno 340.000 KM.

(Radio Foča)