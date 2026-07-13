Afrička kuga poharala farmu mangulica Bora Vilotića u fočanskoj Slatini: Gradska uprava pomaže da se obnovi uzgoj

Afrička kuga svinja u potpunosti je uništila farmu mangulica, koja je brojala 25 grla, na imanju Borivoja Vilotića u Kozarevini, u fočanskoj mjesnoj zajednici Slatina.

Početkom prošlog mjeseca Vilotić je primijetio da svinje, koje je držao na otvorenom prostoru ograđenom električnom čobanicom, počinju da obolijevaju, da ne jedu i imaju visoku temperaturu. Pozvao je veterinare, ali spasa nije bilo. Nekoliko grla odmah je uginulo, a ubrzo je analizom uzoraka u Banjaluci utvrđeno da je u pitanju afrička kuga.

"Odakle je bolest došla to samo Bog zna. Nije bilo kontakta sa divljom svinjom, zato što divlje svinje u ovom krugu nema nigdje, ja sam lovac i to znam", priča Vilotić.

Jedini fočanski uzgajivač mangulica pojašnjava da ovu bolest, osim zaražene svinje, mogu prenijeti komarac, krpelj, ptica, miš ili putem hrane, te da njegovo krdo na otvorenom prostoru nije bilo moguće sačuvati.

"Žao mi je što se to desilo, ne zbog mene samog, već što je meso mangulice korisno i zdravo posebno za oboljele od karcinoma. Davao sam ljudima, liječili su se, zahvaljivali, a sada ćemo morati napraviti pauzu jedno određeno vrijeme", kaže Vilotić.

Uz nadzor nadležnih službi, odmah su preduzete sve zaštitne mjere, napravljene dezinfekcione barijere, a grla koja su ostala živa, među njima i osam suprasnih krmača, prema propisima morala su biti eutanazirana.

Nadležna komisija štetu je procijenila na 25.400 KM.

"Nema te nadoknade ko to meni može platiti- nije meni uništen samo novac i stado, uništena mi je neka moja ideja, to je meni i mojoj porodici davalo mir i zadovoljstvo. Suprasne krmače sada bi se prasile, to niko ne može platiti, nema tih para koje to mogu nadoknaditi", navodi Vilotić.

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Kako nalažu propisi, nakon šest mjeseci pokušaće da obnovi stado.

"Nabavićemo dva ili tri para i nakon 21 dan u kontaktu sa veterinarima, koji će izvaditi krv, vidjećemo da li će se moći nastaviti proizvodnja", vjeruje Vilotić da će ponovo uzgajati ovu autohtonu rasu svinja.

Dio štete Vilotiću će nadoknaditi gradska uprava, koja mu je već isplatila 3.000 KM, i nadležno ministarstvo, od kojeg može očekivati do 5.000 KM odštete.

"Zahtjev za nadoknadu štete podnio sam u četvrtak, a gradonačelnik je izašao u susret već u petak i uplatio određenu količinu sredstava onoliko koliko su mogli", dodaje Vilotić.

Gradonačelnik Milan Vukadinović ističe da je Vilotić jedini fočanski poljoprivrednik, koji uzgaja ovu vrstu svinja u šta je uložio mnogo rada i truda.

"Gradska uprava je momentalno odreagovala, što radimo i u drugim slučajevima. Uplatili smo 3.000 KM za štetu, a uputili smo dopise ministarstvu i Vladi Srpske i siguran sam da će imati razumijevanja za ovakve čestite domaćine i dobre ljude koji pokušavaju da ožive svoja ognjišta i imanja", naveo je Vukadinović, koji je danas posjetio Vilotićevo imanje.

Gradonačelnik je dodao da je Vilotić, koji je radio kao medicinski radnik u Univerzitetskoj bolnici, odmah nakon odlaska u penziju pokrenuo jedinstvenu priču, te da će mu Gradska uprava kroz javni poziv i podsticaje poljoprivrednicima pomoći da je nastavi, prenosi RadioFoča.