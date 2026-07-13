Novi vrtić u Bileći otvara vrata u septembru

Već dvadeset godina Vladimirka Uljarević u ovom vrtiću dočekuje nove generacije bilećkih mališana. Poslije dvije decenije rada, kaže, dočekala je i da Bileća dobije novi, savremeni vrtić, koji će konačno staviti tačku na dugogodišnje liste čekanja.

"Pošto mi nismo imali jaslice ovdje, potrebe roditelja su bile za jaslicama i onda se krenulo u izgradnju novog objekta. Gdje ćemo imati jaslice i sve do polaska u školu. Novim objekat bi trebalo svojom modernošću i funkcionalnošću potrebe roditelja, djece, nas vaspitača, ali i drugog osoblja vrtića", rekla je Vladimirka Uljarević, vaspitač u dječijem vrtiću "Budućnost" Bileća.

Novi vrtić prostire se na oko 1.500 kvadrata i moći će da primi oko 200 mališana. Jasličke grupe i savremeno opremljen prostor omogućiće kvalitetnije uslove za boravak, igru i učenje.

"Sa ovim objektom ne samo što ćemo primiti svu djecu iz naše lokalne zajednice, već će biti objekat savremen po svim standardima", rekla je Mara Vojinović, direktor dječijeg vrtića "Budućnost" Bileća.

"200 mjesta u vrtiću i sa kapacitetima starog vrtića, mogu da vam kažem da se već prijavilo 360 djece, tako da će svi biti zbrinuti za ovu školsku godinu", rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Bileće.

Gradilište su danas obišli i zvaničnici Republike Srpske. Zadovoljni viđenim, poručili su da će Bileća uskoro imati ustanovu na ponos.

Republika Srpska Bolji uslovi u Bileći: Izgradnjom novog vrtića biće riješen problem smještaja djece

"Ovo je bila jedna parcela, a ovdje će biti jedan od najljepših i najsavremenijih vrtića u Srpskoj. I to je ono što svakoga čovjeka treba da čini srećnim", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Zaista sam ponosna. Ovo prevazilazi gabarite standardnih vrtića u Srpskoj, ovo je nešto čime se možemo dičiti", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Ovo je dio ukupnih programa kojima mi želimo svim lokalnim zajednicama pomognemo, da se izgrade prije svega predškolske ustanove. Vjerujem da smo ovdje i taj cilj ostvarili", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Radovi na izgradnji novog vrtića u Bileći počeli su u novembru prošle godine. Vrijednost projekta je oko 4,2 miliona km, koje je obezbijedio Kabinet predsjednika Republike Srpske. Plan je da ovaj objekat bude otvoren na jesen.