Medvjedi nanose štete u fočanskim selima - u Kutima stradao konj

Medvjedi i vukovi u fočanskom kraju u potrazi za hranom sve češće silaze u sela nanoseći velike štete stočnom fondu. Tako je nedavno na imanju Milovana Bodiroge u selu Kuta, nadomak Foče, medvjed usmrtio konja, koji je ovom poljoprivredniku služio u svakodnevnim poslovima, a najviše za transport sijena.

„Pošao sam po konja da ga dovedem da vuče sijeno, bili su kerovi sa mnom, kad počeše lajati na lešinu. I vidim, u čairu dole, međed mi konja slomio, izvrnuo ga na leđa, pojeo ga i zatrpao ostatke šušnjem“, priča Bodiroga.

Ova porodica bavi se uzgojem goveda i ovaca. Selo je smješteno na strmom terenu iznad magistrale Foča-Sarajevo sa lošom putnom infrastrukturom, tako da je konj glavno prevozno sredstvo.

„Konj mi je bio više nego kola, ovdje je sve nepristupačno, zakačim kolac i sijeno i vozim u štalu. Da mi je neko 10 hiljada maraka nudio za njega, ne bih ga dao“, ističe domaćin.

S obzirom da je medvjed zaštićena životinja, šteta koju počini nadoknađuje se u potpunosti.

U ovom slučaju, gradska komisija procijenila je štetu na 4.500 KM i taj iznos Bodirogi će zajedno isplatiti grad Foča, resorno ministarstvo u Vladi Srpske i Šumsko gazdinstvo „Maglić“, koje gazduje ovim dijelom fočanskog lovišta.

Gradonačelnik Milan Vukadinović, koji je posjetio Bodirogu, ističe da je ovo gazdinstvo ozbiljan poljoprivredni potencijal. Uz isplatu štete, gradonačelnik je najavio i sanaciju lokalnog puta.

„Nastojimo da pružimo finansijsku podršku svim našim domaćinima, koji pretrpe ovakve štete. Takođe, ovdje je neophodna sanacija putne komunikacije da bi domaćinstvo ovog vrijednog poljoprivrednika moglo da funkcioniše“, rekao je Vukadinović.

Milovan Bodiroga poznat je po uzgoju kvalitetnih rasplodnih bikova. Trenutno na svom imanju posjeduje 16 muznih krava i isto toliko teladi, tri junice, četiri bika, više od 100 ovaca, dvadesetak koza i oko 150 koka nosilja.

(Radio Foča)