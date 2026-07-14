Memedović se požalio na jake bolove usred "Superpotjere"

Autor:ATV redakcija
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Jovan Memedović iznenadio je gledaoce kviza „Superpotjera“ kada se tokom snimanja požalio na neprijatne bolove u leđima.
Voditelj je sasvim slučajno dobio priliku da o svojim tegobama razgovara sa stručnom osobom, nakon što je saznao da je jedna od takmičarki ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije.
Umjesto uobičajenog kratkog predstavljanja učesnice, razgovor je ubrzo prerastao u spontanu konsultaciju pred kamerama. Memedović je doktorki opisao bol koji se širi duž leđa, a zatim je upitao šta bi moglo da izaziva takve probleme.
Sve je počelo pitanjem koje Jovan Memedović redovno postavlja takmičarima na početku razgovora.
– Čime se bavite? – upitao je voditelj.
– Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije – odgovorila je takmičarka.
Kada je čuo njenu profesiju, Memedović je uz osmijeh primijetio da se pojavila u pravom trenutku. Potom joj je opisao zdravstveni problem koji ga muči.
– Ko kec na deset ste došli, imam bol koji ide malo nagore, malo nadole. To može da bude diskus ili šta može da bude? – upitao je Jovan.
Takmičarka mu je objasnila da problem može biti povezan sa diskusom, ali da postoji i drugi mogući uzrok. Naglasila je da se bolovi često mogu javiti kada mišići koji stabilizuju kičmu nisu dovoljno ojačani.
– Može da bude diskus, ali vjerovatnije je da nisu ojačani mišići trbušnog pojasa i paravertebralne muskulature – objasnila mu je.
Njena procjena izrečena je na osnovu kratkog razgovora u studiju, bez pregleda i postavljanja konačne dijagnoze.
Voditelj, poznat po aktivnom načinu života i boravku u prirodi, želio je da čuje šta bi mogao da uradi kako bi ojačao mišiće i ublažio tegobe.
– Šta bi trebalo da radim? Malo vježbe, stomak i leđa? – pitao je Memedović.
– Pa da, vježbe za stomak i leđa – potvrdila je takmičarka.
Memedović joj se zahvalio na savjetu, a zatim priznao da mu najveći problem predstavlja održavanje kontinuiteta u vježbanju.
Iako vježba, voditelj je objasnio da mu druge obaveze često poremete rutinu. Kada napravi dužu pauzu, kako je rekao, mora ponovo da počne od početka.
– Hvala vam. Da vam kažem iskreno, vježbam, ali pokvari se to. Vježbate u nekom periodu i počnete nešto drugo da radite, ne radite kontinuirano i sve ode bespovratno. Onda moraš sve iz početka – zaključio je Jovan Memedović.
(Kurir)
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