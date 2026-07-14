Memedović se požalio na jake bolove usred "Superpotjere"

Jovan Memedović iznenadio je gledaoce kviza „Superpotjera“ kada se tokom snimanja požalio na neprijatne bolove u leđima.

Voditelj je sasvim slučajno dobio priliku da o svojim tegobama razgovara sa stručnom osobom, nakon što je saznao da je jedna od takmičarki ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije.

Umjesto uobičajenog kratkog predstavljanja učesnice, razgovor je ubrzo prerastao u spontanu konsultaciju pred kamerama. Memedović je doktorki opisao bol koji se širi duž leđa, a zatim je upitao šta bi moglo da izaziva takve probleme.

Takmičarka otkrila čime se bavi, Memedović odmah zatražio savjet

Sve je počelo pitanjem koje Jovan Memedović redovno postavlja takmičarima na početku razgovora.

– Čime se bavite? – upitao je voditelj.

– Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije – odgovorila je takmičarka.

Kada je čuo njenu profesiju, Memedović je uz osmijeh primijetio da se pojavila u pravom trenutku. Potom joj je opisao zdravstveni problem koji ga muči.

– Ko kec na deset ste došli, imam bol koji ide malo nagore, malo nadole. To može da bude diskus ili šta može da bude? – upitao je Jovan.

Šta bi mogao da bude uzrok bolova u leđima?

Takmičarka mu je objasnila da problem može biti povezan sa diskusom, ali da postoji i drugi mogući uzrok. Naglasila je da se bolovi često mogu javiti kada mišići koji stabilizuju kičmu nisu dovoljno ojačani.

– Može da bude diskus, ali vjerovatnije je da nisu ojačani mišići trbušnog pojasa i paravertebralne muskulature – objasnila mu je.

Njena procjena izrečena je na osnovu kratkog razgovora u studiju, bez pregleda i postavljanja konačne dijagnoze.

Jovan Memedović pitao koje vježbe treba da radi

Voditelj, poznat po aktivnom načinu života i boravku u prirodi, želio je da čuje šta bi mogao da uradi kako bi ojačao mišiće i ublažio tegobe.

– Šta bi trebalo da radim? Malo vježbe, stomak i leđa? – pitao je Memedović.

– Pa da, vježbe za stomak i leđa – potvrdila je takmičarka.

Memedović joj se zahvalio na savjetu, a zatim priznao da mu najveći problem predstavlja održavanje kontinuiteta u vježbanju.

Memedović priznao zašto prekida sa treninzima

Iako vježba, voditelj je objasnio da mu druge obaveze često poremete rutinu. Kada napravi dužu pauzu, kako je rekao, mora ponovo da počne od početka.

– Hvala vam. Da vam kažem iskreno, vježbam, ali pokvari se to. Vježbate u nekom periodu i počnete nešto drugo da radite, ne radite kontinuirano i sve ode bespovratno. Onda moraš sve iz početka – zaključio je Jovan Memedović.

(Kurir)