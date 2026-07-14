Jedna osoba poginula, 16 povrijeđeno: Predložen pritvor za vozača kombija

Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom licu M.Lj. (68) iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo teška djela protiv bezbijednosti javnog saobraćaja.

On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima kada je strada jedna osoba, a 16 povrijeđeno.

- Osumnjičeni je 12. jula ove godine u mestu Lipci, opština Kotor, upravljao putničkim motornim vozilom – autobusom koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je smrtno stradala putnica u autobusu J.S. (21) iz Niša, dok je 16 putnika zadobilo tjelesne povrede - navodi se saopštenju ODT Kotor.

Kako je juče saopšteno iz Ministarstva zdravlja Crne Gore teško povrijeđeni desetogodišnji dječak, koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Crne Gore.

Od 14 pacijenata smještenih u Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu, troje je pušteno na kućno liječenje, dok je pet osoba i dalje na intenzivnoj njezi, prenosi Tanjug.