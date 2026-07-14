Uhapšen Dario Šimić, ovo su detalji

U Zagrebu je jutros uhapšen nekadašnji hrvatski fudbaler Dario Šimić. Hapšenje Darija Šimića zapravo je nastavak rasvjetljavanja afere u čijem se središtu nalazi Neda Livljanić.

USKOK nju i još petoro osumnjičenih, među kojima su najpoznatija imena zagrebački preduzetnik Zoran Pripuz i Eduard Maržić, bivši predsjednik Hrvatskog udruženja kampova, tereti za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, kao i za falsifikovanje službenih dokumenata u vezi sa dva kampa na Murteru.

Fudbal Uhapšen Dario Šimić

Livljanićeva je sporna rješenja za kampove izdavala na osnovu zapisnika o uviđajima koji se zapravo nikada nisu ni desili. Iako je u službenim spisima tvrdila da je lično obilazila terene na Murteru, ona je u to vrijeme bila na bolovanju u Zagrebu i Tuheljskim Toplicama.

Da bi ovi fiktivni zapisnici prošli strogu administrativnu proceduru, ona je falsifikovala potpis svoje više stručne saradnice.

Ta koleginica je kasnije istražiteljima USKOK-a kratko i jasno potvrdila: „Tamo nikada nisam bila i na papiru nije moj potpis.“

Sav razmjer ove prevare isplivao je na vidjelo u slučaju Pripuzovog kampa. Naknadna inspekcija je utvrdila da na toj lokaciji uopšte ne postoje sanitarni čvorovi niti bilo kakve naznake kampa, dok se samo zemljište nalazi potpuno izvan građevinske zone.

Dobro umreženi posrednici

Istraga je pokazala da je put do Nede Livljanić vodio preko razrađene mreže posrednika.

Biznismen Zoran Pripuz se branio tvrdnjama da dotičnu uopšte ne poznaje, međutim, ulogu posrednika preuzeo je Eduard Maržić. On je u to vrijeme bio u bliskoj privatnoj i ljubavnoj vezi sa Livljanićevom.

Iako u telefonima glavnih aktera, Pripuza i Livljanićeve, nisu pronađeni tragovi direktne komunikacije, USKOK ih je ipak „ulovio“.

Istražitelji su, naime, presretanjem i izuzimanjem mobilnog telefona jednog od Pripuzovih prijatelja uspjeli da sklope čitav mozaik.

Tamo su pronađeni dokazi o tajnim sastancima u zagrebačkom kafiću „Placa bar“ na Kvatriću:

„Jutro, dostavija gospođi traženu dokumentaciju“, pisao je posrednik Pripuzu, koji mu kratko odgovara: „OK. Super“, prenosi Jutarnji list.

Par dana kasnije, isti čovjek dogovara kafu s Livljanićevom u Zagrebu: „Može u Placi? Zna tvoj dečko (Maržić, op. a.)“, na šta mu ona odgovara: „Ma OK, doći ću ja sama oko 12.“

U drugom kraku te prve istrage, lokalni ugostitelji na Murteru su preko ovakvih lažnih dozvola za samo četiri mjeseca ugostili stotinjak gostiju i zaradili preko 47.000 evra.

Šimićev brat takođe imao problema sa zakonom

Valja podsjetiti da za porodicu Šimić ovo nije prvi bliski susret s istražiteljima USKOK-a.

Njega se tada, u sklopu goleme akcije u kojoj je palo šezdesetak osoba, sumnjičilo za utaju poreza i privredni kriminal unutar zločinačkog udruženja.