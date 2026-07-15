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Akcija ”Cilj”: Uhapšeni ljekari i radnici Crvenog krsta!

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Ognjen Matavulj
15.07.2026 12:08

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спровођење ухапшених у акцији "Циљ"
Foto: ATV/Branko Jović

Četiri osobe uhapšene su u Prijedoru i Novom Gradu u nastavku akcije ”Cilj”, usmjerene na nezakonitosti s polaganjem vozačkih ispita.

Akciju je sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, a uhapšeni su B.K., M.K., B.G. i D.S.

Lažirali nalaze i testove prve pomoći

Nezvanično saznajemo da se radi o zaposlenicima Crvenog krsta i ljekarske ordinacije Glušac za koje se sumnja da su lažirali ljekarske nalaze, odnosno test pružanja prve pomoći.

акција Циљ, спровођење

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”B.K. i M.K. se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja omogućavali sticanje prava na upravljanje motornim vozilom, dok se lica B.G. i D.S. sumnjiče da su zloupotrebom položaja izdavala ljekarska uvjerenja i potvrde o završenoj obuci iz prve pomoći, a sve u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi”, saopštio je MUP Republike Srpske.

Uhapšeni članovi komisija i vlasnici auto škola

Dodaju da će nakon kompletirnja predmeta, Republičkom javnom tužilaštvu – Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, biće dostavljen Izvještaj o otkrivanju počinilaca krivičnih djela.

Акција Циљ

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Podsjetimo u akciji ”Cilj” ranije su uhapšeni vlasnik auto škole ”Cilj” Milenko Nedimović i vlasnica auto škole ”Volan” Tanja Tomičić oboje iz Novog Grada. Zatim sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP-a Republike Srpske Slobodana Rodić, te članovi prijedorske Komisije za polaganje vozačkih ispita Milan Stojaković, odbornik u Prijedoru Mladen Kulundžija, profesor saobraćaja u Mašinskoj školi Nikola Gnjatovići Radovan Karan.

Akcija je usmjerena na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad.

Za novac sređivali vozačke dozvole

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Iz MUP-a Srpske ranije je saopšteno da je istragom utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto škola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije duže vrijeme omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu, čime su počinili krivična djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.

Polagali i nepismeni

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”Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismena”, saopštio je MUP Republike Srpske.

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Akcija Cilj

Vozački ispit

zloupotreba položaja

hapšenje

Prijedor

Novi Grad

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