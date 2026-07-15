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Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o Hrvatima u BiH

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 12:59

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Хрватски сабор о Резолуцији о политичком оснаживању Хрвата у БиХ.
Foto: Youtube / Printscreen

Hrvatski sabor usvojio je Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju su u proceduru uputili Domovinski pokret i HDZ Hrvatske.

Rezolucija poziva na formiranje hrvatske izborne jedinice za izbor člana Predsjedništva iz reda Hrvata i ističe “načelo federalizma” kao primjereno za uređenje BiH.

“Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske na nastavak pružanja podrške ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sistema kojim bi se osigurali pošteni izbori, na kojima bi svaki konstitutivni naroda imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike”, navodi se.

U pitanju je zahtjev koje podržavaju gotovo sve političke stranke u Saboru, od lijevog do desnog spektra. Tokom diskusije opozicione stranke desnice Most i Drito kritikovale su sadržaj Rezolucije jer, između ostalog, ne spominje formiranje trećeg entiteta. Amandmani koje je predložio Most odbijeni su tokom glasanja.

(Istraga)

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Hrvatska

Domovinski pokret

Sabor

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