Od 21 do 6 časova: Makarska ograničila prodaju alkohola noću

Gradsko vijeće Makarske usvojilo Odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima u periodu od 21 čas do 6 časova narednog dana.

"Gradsko vijeće Grada Makarske na sjednici je usvojilo Odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovakvu mjeru. Odlukom se na cijelom gradskom području prodaja alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima (pekare, tobako šopovi i slično) ograničava u periodu od 21 čas do 6 časova narednog dana", navode iz Uprave grada.

Radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, a ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte.

„Tokom ljetnih mjeseci Makarska se, posebno u starom gradskom jezgru i na području gradske plaže, suočava sa masovnim okupljanjima na javnim površinama koja često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje većih količina otpada i devastacija istorijskog jezgra. Grad ovom mjerom odgovara na problem direktno povezan sa dostupnošću alkohola u kasnim noćnim satima te preuzima odgovorniji odnos prema upravljanju javnim prostorom. Odluka je usmjerena na uspostavljanje ravnoteže između kvaliteta života stanovnika, interesa privrede, potreba posjetilaca te očuvanja kulturnog nasljeđa i identiteta grada, u skladu sa strateškim opredjeljenjem Makarske za razvoj koji je održiv i u službi građana“, naveli su iz Gradske uprave.

Ističu da je odluka donesena u interesu zaštite javnog zdravlja, reda i mira, kao i kulturnog nasljeđa i životne sredine, a pravni osnov za njeno donošenje predstavljaju izmjene Zakona o trgovini, kojima je jedinicama lokalne samouprave omogućeno da na svom području urede ovo pitanje ako procijene da je takva mjera potrebna radi zaštite javnog interesa.

Donošenju Odluke prethodilo je i tridesetodnevno savjetovanje sa zainteresovanom javnošću, tokom kojeg su građani, privrednici i ostali učesnici mogli iznijeti svoje primjedbe i prijedloge, čime je osiguran otvoren i transparentan postupak njenog donošenja.

„Iskustva mnogih evropskih gradova pokazala su kako je ograničenje noćne prodaje alkohola efikasna mjera za smanjenje nereda, buke, pritiska na javne službe, nasilnih incidenata i hospitalizacija povezanih sa konzumacijom alkohola, posebno u turističkim središtima, a najbolje rezultate daje kada je dio šire politike javnog reda. Uz očuvanje reda i mira, mjera je usmjerena i na zaštitu javnog zdravlja jer smanjuje prekomjernu konzumaciju alkohola na javnim površinama te sa njom povezane intoksikacije i pritisak na hitne i zdravstvene službe, a otežava i dostupnost alkohola maloljetnicima. Upravo tako Makarska i pristupa ovoj mjeri, kao dijelu sistematskog upravljanja javnim prostorom, a sličan potez najavili su i drugi hrvatski gradovi poput Splita i Zadra“, dodali su.

„Ovom odlukom Makarska preuzima odgovornost za kvalitetno upravljanje svojim prostorom i turizmom. Naglašavam da se mjera odnosi isključivo na prodaju alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima, a ne na ugostiteljske objekte. Cilj nam nije zabrana radi zabrane, nego očuvanje reda, mira i ugodnog ambijenta u našem gradu, kako za naše sugrađane, tako i za goste. Želimo da Makarska ostane ugodno i održivo mjesto za život i boravak, i drago mi je što u tome postajemo predvodnik na nivou Hrvatske“, poručio je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Nadzor nad sprovođenjem odluke provodiće inspektori Državnog inspektorata, kojem će Grad odluku dostaviti u zakonskom roku od 15 dana od njenog donošenja.