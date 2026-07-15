Minić u Šipovu položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je u Šipovu vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove opštine.

Nakon polaganja vijenca, Minić je posjetio Spomen-sobu smještenu u prostorijama Boračke organizacije opštine Šipovo.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 101 borac Vojske Republike Srpske iz ove lokalne zajednice.

Minić će se u nastavku posjete Šipovu sastati sa rukovodstvom opštine predvođenim načelnikom Milanom Kovačem.

Početak sastanka je u 11.15 časova u kabinetu načelnika, a po njegovom okončanju planirane su izjave.

Protokolom posjete predviđeno je da Minić u 12.30 časova u pilani preduzeća "Medeks-prom" prisustvuje svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.

U toku sastanak Minića i Kovača

Sastanak se održava u kabinetu načelnika, a po njegovom okončanju planirane su izjave.

Prije sastanka predsjednik Vlade Republike Srpske razgovarao je sa građanima na Trgu patrijarha Pavla.

Protokolom posjete Šipovu predviđeno je da Minić u 12.30 časova u pilani preduzeća "Medeks-prom" prisustvuje svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.

Minić je prethodno položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja Šipova i posjetio Spomen-sobu u prostorijama Boračke organizacije Šipovo, prenosi Srna