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Minić u Šipovu položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 11:38

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Саво Минић Шипово
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je u Šipovu vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove opštine.

Nakon polaganja vijenca, Minić je posjetio Spomen-sobu smještenu u prostorijama Boračke organizacije opštine Šipovo.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 101 borac Vojske Republike Srpske iz ove lokalne zajednice.

Minić će se u nastavku posjete Šipovu sastati sa rukovodstvom opštine predvođenim načelnikom Milanom Kovačem.

Početak sastanka je u 11.15 časova u kabinetu načelnika, a po njegovom okončanju planirane su izjave.

Protokolom posjete predviđeno je da Minić u 12.30 časova u pilani preduzeća "Medeks-prom" prisustvuje svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.

U toku sastanak Minića i Kovača

Sastanak se održava u kabinetu načelnika, a po njegovom okončanju planirane su izjave.

Prije sastanka predsjednik Vlade Republike Srpske razgovarao je sa građanima na Trgu patrijarha Pavla.

Protokolom posjete Šipovu predviđeno je da Minić u 12.30 časova u pilani preduzeća "Medeks-prom" prisustvuje svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.

Minić je prethodno položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja Šipova i posjetio Spomen-sobu u prostorijama Boračke organizacije Šipovo, prenosi Srna

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Savo Minić

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Šipovo

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