Minić u Šipovu položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je u Šipovu vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove opštine.
Nakon polaganja vijenca, Minić je posjetio Spomen-sobu smještenu u prostorijama Boračke organizacije opštine Šipovo.
U Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 101 borac Vojske Republike Srpske iz ove lokalne zajednice.
Minić će se u nastavku posjete Šipovu sastati sa rukovodstvom opštine predvođenim načelnikom Milanom Kovačem.
Početak sastanka je u 11.15 časova u kabinetu načelnika, a po njegovom okončanju planirane su izjave.
Protokolom posjete predviđeno je da Minić u 12.30 časova u pilani preduzeća "Medeks-prom" prisustvuje svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.
Sastanak se održava u kabinetu načelnika, a po njegovom okončanju planirane su izjave.
Prije sastanka predsjednik Vlade Republike Srpske razgovarao je sa građanima na Trgu patrijarha Pavla.
Protokolom posjete Šipovu predviđeno je da Minić u 12.30 časova u pilani preduzeća "Medeks-prom" prisustvuje svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.
Minić je prethodno položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu sa područja Šipova i posjetio Spomen-sobu u prostorijama Boračke organizacije Šipovo, prenosi Srna
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