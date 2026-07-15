Logo

"Naša obaveza je da nikad ne zaboravimo one koji su dali živote za Srpsku"

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 11:50

Komentari:

2
"Наша обавеза је да никад не заборавимо оне који су дали животе за Српску"
Foto: ATV

Nema te riječi koja može ublažiti tugu za onima koji su dali život za Republiku Srpsku, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nakon što je danas u Šipovu položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

Minić je naglasio da je naša obaveza da ih nikada ne zaboravimo i o njihovom herojstvu pričamo generacijama koje dolaze.

"Stojeći pred imenima heroja Šipova, miješaju se i tuga i ponos. Tuga zbog svakog prekinutog života, a ponos jer je Vojska Republike Srpske imala sinove koji su znali šta znače čast, sloboda i otadžbina", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Minić je istakao da zahvaljujući njihovoj žrtvi danas živimo u slobodi.

"Neka im je vječna slava i hvala!", naveo je predsjednik Vlade Srpske.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je u Šipovu vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove opštine i posjetio Spomen-sobu smještenu u prostorijama Boračke organizacije opštine Šipovo.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 101 borac Vojske Republike Srpske iz ove lokalne zajednice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade

Šipovo

Komentari (2)

Pročitajte više

Саво Минић Шипово

Gradovi i opštine

Minić u Šipovu položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja

3 h

0

Više iz rubrike

Никола Шобот доктор кардиолог начелник

Republika Srpska

Šobot: Minimalno invazivnim zahvatom odstranjen gigantski tumor srca

3 h

1
радници страни домаћи грађевинци

Republika Srpska

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

4 h

0
Новац

Republika Srpska

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

4 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Dodatnih 11 miliona evra za seosko preduzetništvo i poljoprivredu

5 h

0

  • Najnovije

14

48

Konaković: Hrvati u BiH uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima pripada

14

47

Stroge mjere bezbjednosti u Atlanti pred utakmicu između Engleske i Argentine

14

46

Preminuo bivši fudbaler Bundeslige

14

43

Usvojen Prijedlog izmjena i dopuna zakona o Sudu BiH u prvom čitanju

14

32

"Milorad Dodik je spriječio širenje nadležnosti Suda BiH"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima