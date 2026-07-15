"Naša obaveza je da nikad ne zaboravimo one koji su dali živote za Srpsku"

Nema te riječi koja može ublažiti tugu za onima koji su dali život za Republiku Srpsku, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nakon što je danas u Šipovu položio vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske.

Minić je naglasio da je naša obaveza da ih nikada ne zaboravimo i o njihovom herojstvu pričamo generacijama koje dolaze.

"Stojeći pred imenima heroja Šipova, miješaju se i tuga i ponos. Tuga zbog svakog prekinutog života, a ponos jer je Vojska Republike Srpske imala sinove koji su znali šta znače čast, sloboda i otadžbina", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Nema te riječi koja može ublažiti tugu za onima koji su dali život za Republiku Srpsku. Naša je obaveza da ih nikada ne zaboravimo i o njihovom herojstvu pričamo generacijama koje dolaze.

Stojeći pred imenima heroja Šipova, miješaju se i tuga i ponos. Tuga zbog svakog prekinutog… pic.twitter.com/yOqkcXTKuF — Savo Minić (@minic_savo) July 15, 2026

Minić je istakao da zahvaljujući njihovoj žrtvi danas živimo u slobodi.

"Neka im je vječna slava i hvala!", naveo je predsjednik Vlade Srpske.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je u Šipovu vijenac kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove opštine i posjetio Spomen-sobu smještenu u prostorijama Boračke organizacije opštine Šipovo.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 101 borac Vojske Republike Srpske iz ove lokalne zajednice.