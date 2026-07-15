Festival "Ljetne noći“ u organizaciji "Euphoria" marketinga na Kastelu od 30.7 – 1.8.

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Do početka jubilarnog petog izdanja Euphoria marketing festivala „Ljetne noći“ ostalo je još samo 15 dana, a interesovanje publike za najveći muzički događaj ljeta u Banjaluci nikada nije bilo veće.
Ulaznice su već u prodaji putem platforme gigstix.ba, na prodajnom mjestu na Trgu Krajine, kao i u poslovnicama Pošta Srpske širom Republike Srpske.
Obezbijedite i vi svoju ulaznicu na vrijeme i budite dio najvećeg muzičkog spektakla ovog ljeta.
Od 30. jula do 1. avgusta, jedna od najljepših tvrđava u regionu postaće centar vrhunske muzike, zabave i nezaboravne atmosfere. Nakon rekordnih posjeta prethodnih godina, ovogodišnje izdanje festivala donosi najveću produkciju do sada, spektakularne audio-vizuelne efekte i sadržaje koji će Kastel pretvoriti u pravu festivalsku arenu.
Očekuje se da će jubilarno izdanje Euphoria marketing festivala okupiti više od 20.000 posjetilaca, a ogromno interesovanje publike iz cijelog regiona potvrđuje da je ovaj događaj postao jedan od najznačajnijih ljetnih muzičkih i turističkih događaja u ovom dijelu Evrope.
Festival otvara legendarni Željko Samardžić u četvrtak, 30. jula. Nakon prošlogodišnjeg koncerta koji je okupio više od 7.000 posjetilaca, jedan od najomiljenijih regionalnih izvođača vraća se u Banjaluku sa svojim najvećim hitovima i večeri punoj emocija.
Petak, 31. jul, rezervisan je za peto izdanje najveće i najluđe Negujmo žurke, koja je već postala jedan od najiščekivanijih događaja u gradu. Hiljade ljudi, prepoznatljiva energija i atmosfera koja se dugo prepričava garantuju još jednu noć za pamćenje.
Veliko finale festivala biće u subotu, 1. avgusta, kada na Kastel stiže Tanja Savić, jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Njen koncert, uz vrhunsku produkciju i bogat repertoar, biće spektakularan završetak jubilarnog izdanja festivala.
Organizatori poručuju da pripreme ulaze u završnu fazu, a veliko interesovanje publike potvrđuje da Euphoria festival „Ljetne noći“ nastavlja da raste i privlači goste iz cijelog regiona.
Kada se spoje vrhunski izvođači, jedinstveni ambijent tvrđave Kastel i hiljade ljudi željnih dobre zabave, rezultat može biti samo jedno, najveći festivalski spektakl ovog ljeta!
Banjaluka je spremna. Kastel je spreman. Vidimo se za 15 dana na najvećem festivalu ljeta!
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