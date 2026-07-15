Potok lije u Obilićevu: Vodovodna cijev ponovo napravila problem

Brojni mještani banjalučkog naselja Obilićevo upozorili su da je usljed nedavnog pucanja vodovodne cijevi u Ulici braće Jugovića došlo do obilnog curenja vode na kolovoz.

"Vidite i sami ovaj potok... Pucanje vodovodnih cijevi na ovom potezu, nažalost, nije nova pojava jer se dešavalo. Već smo upozorili radnike `Vodovoda` da opet pokušaju sanirati vodovodne instalacije, pogotovo što je ljeti, kada mnogi u Banjaluci nemaju vode, važna svaka kap", kaže Srni jedan od stanovnika ovog dijela Obilićeva.

Srna je zatražila danas od nadležnih u banjalučkom "Vodovodu" da odgovore na pitanje kada će ovaj problem biti riješen.