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Potok lije u Obilićevu: Vodovodna cijev ponovo napravila problem

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 10:18

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Пукла цијев Бањалука
Foto: Srna

Brojni mještani banjalučkog naselja Obilićevo upozorili su da je usljed nedavnog pucanja vodovodne cijevi u Ulici braće Jugovića došlo do obilnog curenja vode na kolovoz.

"Vidite i sami ovaj potok... Pucanje vodovodnih cijevi na ovom potezu, nažalost, nije nova pojava jer se dešavalo. Već smo upozorili radnike `Vodovoda` da opet pokušaju sanirati vodovodne instalacije, pogotovo što je ljeti, kada mnogi u Banjaluci nemaju vode, važna svaka kap", kaže Srni jedan od stanovnika ovog dijela Obilićeva.

Srna je zatražila danas od nadležnih u banjalučkom "Vodovodu" da odgovore na pitanje kada će ovaj problem biti riješen.

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Tagovi :

Banjaluka

Obilićevo

Vodovod Banjaluka

pukla cijev

Voda

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