Kinezi predstavili prvi AI telefon koji sam obavlja zadatke umjesto vas, bez otvaranja aplikacija

Kineski startap StepFun predstavio je StepIks Neo, uređaj za koji tvrdi da je prvi AI telefon na svijetu. Za razliku od današnjih pametnih telefona, gdje korisnik mora ručno da otvara aplikacije, ovaj model je napravljen tako da AI agent sam razumije zahtjev, povezuje različite servise i izvršava zadatak bez dodatne intervencije.

Kompanija navodi da je telefon razvijen oko potpuno novog operativnog sistema Step AOS, koji nije klasičan Android sa dodatim AI funkcijama, već platforma od početka osmišljena za rad sa veštačkom inteligencijom.

AI agent umkesto aplikacija

Najveća novina je lični AI asistent Amo, koji je sastavni deo operativnog sistema. Ideja je da korisnik više ne razmišlja koju aplikaciju treba da otvori, već samo kaže šta želi da uradi.

Ako, na primjer, treba rezervisati putovanje, naručiti prevoz ili platiti račun, AI agent bi trebalo sam da odradi ceo proces koristeći više različitih servisa u pozadini.

StepFun je već najavio integraciju sa nekim od najvećih kineskih digitalnih platformi, uključujući Alipay, Trip.com, Didi Chuxing i Meituan, što omogućava da se više usluga poveže u jedan automatizovan proces.

Zašto je ovo važno

Predstavljanje StepIks Neo dolazi u trenutku kada najveće svjetske tehnološke kompanije pokušavaju da zauzmu vodeću poziciju u oblasti AI hardvera. Istovremeno, Apple i OpenAI vode pravni spor oko navodnog preuzimanja zaposlenih i poslovnih tajni, dok OpenAI paralelno razvija sopstveni AI uređaj zajedno sa bivšim Apple dizajnerom Džonijem Ajvom.

Nauka i tehnologija Vještačka inteligencija kao ekspert u nauci: Da li je pouzdana?

Osnivač i direktor StepFuna Jin Ći smatra da postojeći operativni sistemi nikada nisu bili napravljeni za autonomne AI agente i da je zbog toga bilo potrebno razviti potpuno novu platformu.

Kompanija za sada nije objavila cijenu niti datum početka prodaje, ali je saopštila da ne planira da se oslanja isključivo na prodaju hardvera, unapred instalirane aplikacije ili oglase kao glavni izvor prihoda.

Analitičari smatraju da najveća vrednost ovakvih uređaja nije sam telefon, već količina kontekstualnih podataka koje može da prikupi tokom svakodnevnog korišćenja. Što AI ima više informacija o navikama korisnika, to može preciznije da izvršava zadatke i daje personalizovane odgovore.

StepFun je osnovan 2023. godine, a među investitorima se nalaze Tencent i proizvođač opreme ZTE. Kompanija je u maju prikupila gotovo 2,5 milijarde dolara novih investicija, čime je njena vrijednost procjenjena na oko 10 milijardi dolara.

(Telegraf.rs)